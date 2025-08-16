Cae falso oficial de la PNB: le incautan un arma de fuego

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre que se hacía pasar por funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quedó detenido durante un operativo.

De acuerdo con el reporte oficial, el arresto lo efectuaron agentes de la División Contra la Delincuencia Organizada.

¿Qué se sabe del falso oficial de la PNB?

El detenido, quien no fue identificado, enfrenta cargos por los delitos de usurpación de funciones, porte ilícito de armas de fuego y asociación para delinquir.

La aprehensión se llevó a cabo en la carretera La Panamericana, sector San José del municipio Independencia, estado Yaracuy.

En las investigaciones, se reveló que el individuo se presentaba como funcionario activo de la PNB con el rango de Primer Oficial.

Tras la aprehensión, las autoridades remitieron el caso al Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente.

Durante el procedimiento se le incautó un arma de fuego, un chaleco, un teléfono celular, municiones, así como otros elementos de interés criminalístico.

En febrero de 2025, dos hombres quedaron detenidos por presuntamente dedicarse a la extorsión de comerciantes portando uniformes de la PNB.

De acuerdo con el reporte policial, los aprehendidos están identificados como Jesús Enrique Balvuena (24) y Robinson José Ramos Infante (26).

Según las pesquisas de la PNB, estos hombres se hacían pasar por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).

