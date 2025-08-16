Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en Caracas: cayó en una boca de alcantarilla

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes las autoridades rescataron el cuerpo de un hombre en Caracas, tras caer en la boca de una alcantarilla.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del lamentable hecho a través de su cuenta en Instagram.

Rescatan el cuerpo sin vida de un hombre en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el siniestro tuvo lugar en la calle 2 de La Torrentera, parroquia El Valle, municipio Libertador, en Caracas.

Asimismo, detalló que el cuerpo corresponde a un hombre de apróximadamente 65 años, quien estaba en condición de calle.

Boca de alcantarilla

En este sentido, el comandante del CBC señaló que el ahora fallecido "cayó en una boca de visita aproximadamente a 5 metros de distancia de la alcantarilla".

Adicionalmente, aseguró que los efectivos del CBC llevaron a cabo "técnicas especializadas de rescate" para la "extracción de la persona sin vida y se activó a las comisiones del Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas)".

