Ganadero enfrenta a delincuentes: presenta grave lesión en esta parte del cuerpo

Un hombre, identificado como José Luis Rodríguez de 48 años, resultó herido al enfrentarse con unos sujetos intentaban robar su ganado en el sector La Gruta de Peñas de Taría, municipio Veroes del estado Yaracuy.

De acuerdo a lo reseñado por el portal web "Yaracuy Al Día", el hecho ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada del pasado jueves 14 de agosto, cuando Rodríguez se percató que unos sujetos, que aún no han sido identificados, habrían ingresado a su vivienda, específicamente en el corral de los animales, para hurtar sus vacas.

Tanto la víctima como los delincuentes al darse cuenta de la situación, comenzó un tiroteo hacia la vivienda hiriendo en el rostro al José Luis, quien quedó tendido en la puerta de la entrada principal de la casa, siendo auxiliado por su hijo.

La investigación del caso quedó a cargo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) delegación municipal San Felipe.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima.

