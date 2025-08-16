Rescatan a un hombre en Guaicoco: así lo encontraron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 15 de agosto, un hombre fue rescatado por las autoridades en Las Minas de Guaicoco, en el municipio Sucre, del estado Miranda.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, compartió los detalles sobre el rescate del hombre, a través de su cuenta en Instagram.

Rescatan a un hombre en Guaicoco

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, efectivos del CBC junto a otros organismos, llevaron a cabo el rescate del hombre lesionado.

Asimismo, señala que se trata de un hombre identificado como Luis Pérez, de 36 años de edad, quien es operador de un vehículo de carga tipo Payloder.

Accidente en Guaicoco

En este sentido, explica Palacios que Pérez perdió el control de la maquinaria y se volcó hacia una zona boscosa de unos 60 metros apróximadamente.

Tras el accidente, Pérez resultó con diversas lesiones, entre ellas una posible fractura de tibia, clavícula y múltiples escoriaciones.

Para el rescate, los efectivos, junto a otros organismos ejecutaron diversas labores para brindarle la debida atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron hacia el Hospital Domingo Luciani.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube