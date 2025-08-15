En fotos: bomberos atienden colisión entre tres vehículos en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Tres vehículos se vieron involucrados en un accidente de tránsito este viernes 15 de agosto de 2025.

Una mujer de 25 años resultó herida durante la colisión y fue trasladada de emergencia al centro de salud más cercano, tras presentar un síndrome de latigazo.

El hecho ocurrió en el municipio Libertador, Parroquia San Pedro, Los Chaguaramos, adyacente al Banco de Venezuela, informó el Comandante General del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Palacios.

¿Qué se sabe sobre el accidente?

De acuerdo con la información oficial, dos automóviles chocaron entre sí y un tercero se volcó, lo que causó un importante retraso vehicular en la zona.

Al lugar acudieron rápidamente funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y los Bomberos de Caracas para atender a una mujer que resultó herida y coordinar el tránsito.

Más detalles sobre el accidente de tránsito

Según información oficial, uno de los vehículos afectados pertenecía a un Oficial de la Guardia Nacional Bolivariana.

El suceso provoca un notable congestionamiento en la avenida. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar para normalizar la circulación y retirar los vehículos.

Las autoridades continúan investigación las causas del suceso. A su vez, recomiendan a los conductores tomar vías alternas.

