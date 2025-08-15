En video: volcamiento de una encava deja múltiples víctimas este 15 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, se reportó el volcamiento de una unidad de transporte tipo encava que deja múltiples víctimas este 15 de agosto.

Según se pudo conocer, durante el siniestro al menos un pasajero habría perdido la vida. Está identificado como Jorge Luis Zárraga, de 55 años.

¿Qué se sabe del volcamiento de una unidad de transporte tipo encava?

De manera extraoficial, el periodista Pedro Colina informó que el accidente se registró en el sentido Punto Fijo-Coro.

Además, la unidad de transporte viajaba con al menos 31 pasajeros cuando volcó, adyacente a la alcabala de Cararapa.

De igual modo, se informó de que hay al menos nueve lesionados, siete de los cuales fueron ingresados a la emergencia del Hospital Dr. Alfredo Van Grieken de Coro.

¿Quiénes son las víctimas?

Sobre los lesionados se conoció que fueron identificados como:

Rubén Alejandro Chirinos Alvarado, de 24 años, trabajador de Corpoelec.

Luis Ventura, de 68 años

Erika Hernández, de 40 años

Ana Parada, de 19 años

Gabriel García, de 19 años

Al sitio acudieron funcionarios de Protección Civil (PC) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

También puede visitar nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube