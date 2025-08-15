El macabro hallazgo en una maleta que el Cicpc investiga:conozca detalles

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) adelantan las pesquisas tras un inusual hallazgo dentro de una maleta.

De acuerdo con el reporte oficial, autoridades policiales atendieron una alerta por parte de vecinos en la parroquia Francisco Ochoa, avenida 11, calle 21 del barrio Sierra Maestra, estado Zulia.

¿Qué había en la maleta?

Los oficiales recibieron la denuncia por un hallazgo sospechoso en una vivienda de San Francisco, del cual emanaba un mal olor.



El Centro de Operaciones Policiales reportó que en el Cuadrante de Paz número P-02, realizó la intervención.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron una maleta, que contenía restos humanos.

Este hallazgo alarmante llevó a un despliegue inmediato de unidades para resguardar el sitio.

Al sitio acudieron agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que está a cargo de las averiguaciones.

También visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube