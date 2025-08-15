¿Accidente o negligencia? Trabajador pierde una extremidad al operar máquina procesadora

Suscríbete a nuestros canales

Un trabajador sufrió un lamentable accidente laboral que derivó en la perdida de una de sus extremidades inferiores, cuando intentaba reparar una máquina procesadora de arroz.

El incidente se registró en el municipio de El Mante, en Tamaulipas (México), cuando el afectado, fue identificado como Antonio de Jesús, de 33 años, intentó mover la máquina, debido a que, aparentemente, no funcionaba de la manera correcta.

De acuerdo con la publicación de El Mañana, este miércoles 13 de agosto, Antonio quiso destrabar la maquinaria con el pie, fue entonces cuando quedó atrapado.

La máquina cercenó la pierna del trabajador

La máquina procesadora de arroz comenzó a succionar la pierna de Antonio, mientras el trabajador luchaba por salir.

Debido a la fuerza de la máquina, el trabajador no pudo evitar que el mecanismo cercenara su extremidad. Antonio perdió la pierna izquierda hasta la altura de la rodilla.

Tras recibir el reporte sobre el accidente laboral, las autoridades acudieron rápidamente para auxiliar al empleado.

Funcionarios de Protección Civil arribaron rápidamente al sitio del suceso y comenzaron con las labores correspondientes para atender al afectado.

Posteriormente, el personal de la Cruz Roja trasladó a Antonio al hospital general con carácter de urgencia.

Fuera de riesgo vital

De momento, se desconocen los detalles sobre el estado de salud del obrero. Se pudo conocer que está fuera de peligro vital, aunque perdió su pierna izquierda.

Las autoridades investigan si se trató de un hecho de negligencia por incumplimiento de los protocolos de seguridad durante el manejo de la máquina.

Por medio de una publicación de Facebook, un integrante de su comunidad propuso realizar una colecta monetaria para ayudar al joven a obtener una prótesis.

“Podemos ayudar y así no truncar la vida laboral del joven, a los 33 años y con esa discapacidad, una prótesis sería cambiar la vida de él para una mejor calidad de vida”, expresó.

