Tragedia en la ARC: un hombre pierde la pierna tras chocar contra una defensa

Durante la noche de este jueves 14 de agosto, se registró un trágico accidente de tránsito en la Autopista Regional del Centro (ARC), sentido Maracay.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro a través de su cuenta en Instagram.

Hombre sufre amputación por accidente en la ARC

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, se trata de un hombre de 32 años, quien iba en su vehículo este jueves y se trasladaba por el kilómetro 2 sentido Maracay en la ARC.

El accidente se produjo cuando el hombre se estrelló con su vehículo contra la defensa de la autopista. En el siniestro, el hombre sufrió una amputación de la pierna izquierda, a la altura del fémur.

Atienden accidente en la ARC

Sobre el rescate, Palacios señaló que efectivos del CBC junto al personal de Vías Rápidas, brindaron al hombre la atención prehospitalaria en el lugar del siniestro.

Posteriormente, se trasladó al lesionado en una unidad de Vías Rápidas hasta un centro de salud para recibir la debida atención médica.

