Hurto en Santa Teresa del Tuy: detienen a una mujer por robar $ 600 a su empleadora

Luego de un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal Santa Teresa del Tuy del Cuerpo de Investigaciones, Cientificas, Penales y Criminalísticas, (CICPC) se logró la detención de Alexandra Yulimar Bracamonte Castillo de 38 años, en el sector El Cujial, estado Miranda, por el delito de hurto.



Mediante denuncia interpuesta por la víctima, se inició el trabajo de investigación que permitió determinar que Alexandra, valiéndose de laborar en la vivienda de la denunciante, sustrajo 600 dólares en efectivo.



Tras ser detenida, fue verificada en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que posee registros por lesiones.

Este caso quedó a la orden del Ministerio Público.

