¿Qué es el Estatuto de Roma? Definición y alcance internacional

El Estatuto de Roma es el tratado internacional adoptado en Italia, el 17 de julio de 1998, durante una conferencia diplomática convocada por las Naciones Unidas para el establecimiento de una Corte Penal Internacional (CPI).

El mencionado tratado entró en vigor el 1 de julio de 2002, tras ser ratificado por 60 Estados, en esa misma fecha quedó creada la CPI, tribunal de justicia internacional que se rige por este estatuto, con la finalidad de juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, en los 124 países, entre ellos Venezuela, que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Alcance del tratado

Su influencia se extiende más allá de sus miembros directos a través del principio de complementariedad y su rol en la promoción de la justicia y la rendición de cuentas.

1. Jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI)

El Estatuto confiere a la CPI jurisdicción sobre cuatro crímenes principales

Genocidio: Actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Crímenes de Lesa Humanidad: Ataques generalizados o sistemáticos dirigidos contra una población civil (como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, etc.).

Crímenes de Guerra: Infracciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados.

Crímenes de Agresión (activado en 2018): El planeamiento, preparación, iniciación o ejecución, por una persona en posición de ejercer control efectivo sobre la acción política o militar de un Estado, de un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas.

La CPI solo puede ejercer su jurisdicción si el crimen ocurrió en el territorio de un Estado Parte o si el acusado es ciudadano de uno de esos países. También puede actuar si la situación es remitida por el Consejo de Seguridad de la ONU.

2. Principio de Complementariedad

Este es un pilar fundamental del Estatuto y define su alcance en relación con las soberanías nacionales.

Es importante mencionar que la CPI no sustituye a los sistemas judiciales nacionales, sino que es una corte de "último recurso".

Solo intervendrá si un Estado Parte no tiene la voluntad o la capacidad genuina de investigar o enjuiciar los crímenes graves por sí mismo. Esto refuerza la responsabilidad primordial de cada país de ejercer su propia jurisdicción penal.

¿Venezuela se retira del Estatuto de Roma?

La Asamblea Nacional (AN) presentó un proyecto de ley derogatoria del Estatuto de Roma para que Venezuela se retire de la CPI.

Esto luego de que el lunes, la Fiscalía del tribunal internacional anunciara el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la “falta de progreso real” con las autoridades venezolanas en materia de “complementariedad”.

Hasta la fecha, solo tres países se han retirado del Estatuto de Roma de la CPI, Burundi en el 2017, Filipinas en 2019 y Hungría en 2025.