Detienen a cinco argentinos por robar tiendas en el Dolphin Mall de Miami: conoce el modus operandi

La policía de Sweetwater detuvo a cinco turistas argentinos el pasado domingo, acusándolos de llevar a cabo un "esquema organizado de fraude" y varios delitos de "hurto en tiendas" en el concurrido Dolphin Mall.

Los arrestados, todos hombres adultos de entre 41 y 49 años, habrían robado mercancía valorada en miles de dólares de diferentes tiendas de marca.

El modus operandi: maletas robadas como botín

Un grupo, que ha sido identificado por fuentes como Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rus, según informaron medios como Diario Río Negro y La Nación, utilizaba maletas de gran tamaño como su herramienta principal para llevar a cabo los robos.

El informe de la policía de Sweetwater revela que los sospechosos supuestamente entraron a una tienda Burlington, tomaron varias maletas de viaje y se marcharon sin pagar, dando inicio a su "tour delictivo".

Luego, se dirigieron a tiendas de marcas reconocidas como Columbia, The North Face y Tommy Hilfiger, donde llenaron el equipaje recién robado con ropa y accesorios.

Las cámaras de seguridad del centro comercial capturaron el método coordinado del grupo, donde algunos miembros distraían a los empleados mientras otros rápidamente escondían la mercancía en las maletas.

¿Cómo se llevó a cabo la detención de los turistas argentinos en Miami?

La detención tuvo lugar el domingo por la tarde, cuando agentes de la policía de Sweetwater, que estaban fuera de servicio, respondieron a varias denuncias de robos.

sDespués de revisar las grabaciones de seguridad, los oficiales pudieron seguir el rastro del grupo y su método de robo. Las autoridades lograron interceptar a los turistas que llevaban productos robados, cuyo valor total superaba los 2.000 dólares, según reportes de NBC Miami y TN.

"Mantenemos nuestro mensaje a la comunidad: si vienes a robar y cometer delitos, no podrás hacerlo en el Dolphin Mall porque tenemos una política de tolerancia cero hacia la criminalidad", subrayó la policía de Sweetwater, citada por varios medios, como Clarín y El Doce TV.

Los cinco argentinos enfrentan cargos por un esquema organizado de fraude y hurto en tiendas, y tenían planeado regresar a Argentina esta semana, un plan que se frustró debido a su arresto.

Ahora, el caso está en manos de las autoridades judiciales de Florida, quienes se encargarán de formalizar las acusaciones.

