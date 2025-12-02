Florida, Texas y California revelan sus organizaciones clave para Giving Tuesday: descubre dónde donar

Suscríbete a nuestros canales

El Giving Tuesday vuelve este 2 de diciembre de 2025 con una jornada global que impulsa la solidaridad por encima del consumo propio del Black Friday y Cyber Monday.

Con presencia en más de 80 países, esta edición invita a millones de personas en Florida, Texas, California y todo Estados Unidos a donar, ser voluntarios o involucrarse en causas comunitarias.

Este año, el foco está en organizaciones locales que impulsan la salud, la educación, la atención a adultos mayores y la protección animal.

Dónde donar por Giving Tuesday en Florida

En Florida, el mapa oficial del movimiento destaca Okee Giving Tree, un programa impulsado por Healthy Start Okeechobee.

Esta iniciativa trabaja directamente con mujeres embarazadas y bebés, brindando servicios gratuitos de salud, acompañamiento y apoyo familiar.

Su misión es reducir riesgos durante el embarazo, fortalecer a las familias y conectar a la comunidad con recursos esenciales durante todo el año.

Además, el movimiento promueve otras formas de apoyar, como compras en pequeños negocios locales o voluntariados temporales, especialmente en comunidades vulnerables.

Organizaciones destacadas para donar en Texas

Texas figura entre los estados con mayor número de iniciativas registradas. Estas son las principales:

Give United (Condado de Smith): impulsa proyectos de salud, desarrollo juvenil, resiliencia comunitaria y estabilidad financiera. Este año ofrece US$100.000 en fondos de contrapartida por cada donación local.

The Greatest Gift Catalog Ever (Condado de Tarrant): reúne 26 organizaciones que apoyan a personas con necesidades de vivienda y alimentación.

West Texas: plataforma que integra proyectos culturales, iniciativas educativas y programas de protección animal.

AmplifyATX: agrupa más de 700 organizaciones sin fines de lucro en Austin y el centro del estado. Permite buscar causas por categoría y elegir dónde contribuir según el impacto deseado.

Cómo donar por Giving Tuesday en California

En California, el movimiento señala varias organizaciones de alto impacto:

Giving Edge (Sacramento): con múltiples causas, promueve donaciones durante todo el año.

MAOS – Monterey Academy of Oceanographic Science (Monterey): prepara a estudiantes de escuelas públicas para carreras científicas y académicas.

No Senior Alone (San Diego): combate el aislamiento de más de 180.000 adultos mayores que corren riesgo de convertirse en “huérfanos mayores” sin red de apoyo.

Además de donativos económicos, Giving Tuesday invita a los californianos a reforzar su comunidad mediante tutorías gratuitas, voluntariado y apoyo directo a pequeños comercios locales.

