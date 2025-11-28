Black Friday en Chicago: estos son los horarios definitivos de todas las tiendas y centros comerciales

Suscríbete a nuestros canales

Black Friday llega con una oleada de compradores listos para aprovechar las mejores ofertas, y en el área de Chicago los minoristas ya ajustan sus horarios para recibir multitudes desde la madrugada.

Aunque el interés por comprar en persona varía año tras año, miles de residentes aún prefieren hacer fila en el frío para conseguir descuentos exclusivos.

Tiendas abren desde la madrugada

Los comercios de víveres y artículos para el hogar marcarán el ritmo del Viernes Negro con aperturas tempranas. Barnes & Noble recibirá a los compradores desde las 8:00 a. m., con cierres variables por ubicación. Best Buy abrirá la mayoría de sus locales a las 6:00 a. m. y permanecerá operativo hasta las 10 p. m..

Costco seguirá un horario de 9:00 a. m. a 8:30 p. m., mientras Dick’s Sporting Goods y Home Depot levantarán sus santamarías a las 6:00 a. m..

En artículos para el hogar, las tiendas iniciarán jornada a las 7:00 a. m. y cerrarán sobre las 10:00 p. m.. Ikea trabajará en horario habitual, Kohl’s abrirá a las 5:00 a. m. y cerrará a medianoche, y Lowe’s iniciará operaciones también a las 6:00 a. m.

Macy’s funcionará de 6:00 a. m. a 10:00 p. m., Nordstrom de 9:00 a. m. a 9:00 p. m., y Old Navy abrirá igualmente a las 5:00 a. m..

En supermercados y minoristas: Sam’s Club abrirá a las 7:00 a. m., Target a las 6:00 a. m., Trader Joe’s mantendrá su horario estándar, TJ Maxx estará disponible de 7:00 a. m. a 10:00 p. m., y Walmart funcionará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Centros comerciales del área de Chicago

Los grandes centros comerciales también participarán con horarios extendidos. Chicago Premium Outlets, Fashion Outlets of Chicago, Gurnee Mills, Orland Square, Woodfield Mall y otros abrirán desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.

Otros centros seguirán horarios específicos:

Hawthorn Mall : 8 a. m. – 9 p. m.

Northbrook Court : 9 a. m. – 8 p. m.

North Riverside Park Mall : 9 a. m. – 9 p. m.

Oakbrook Center : 9 a. m. – 9 p. m.

Westfield Old Orchard : 8 a. m. – 9 p. m.

Southlake Mall : 7 a. m. – 9 p. m.

Bolingbrook Promenade : 8 a. m. – 10 p. m.

The Shops at North Bridge : 10 a. m. – 9 p. m.

Water Tower Place : 9 a. m. – 8 p. m.

Yorktown Center: 9 a. m. – 9 p. m.

