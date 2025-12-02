¿Quién se lleva los paquetes del Cyber Monday? Vecinos muestran pruebas que incomodan a todos

Suscríbete a nuestros canales

Cyber Monday volvió a disparar el volumen de compras en línea en Denver, y con él, el número de robos de paquetes que indigna a los residentes.

Según datos recientes de la policía, el delito continúa en ascenso y supera ampliamente lo registrado en 2022, dejando a cientos de personas frustradas en plena temporada de fiestas.

La policía de Denver confirmó que más de 3.300 paquetes fueron robados en lo que va de 2025, una cifra superior a los 2.360 reportados en 2022.

Vecinos indignados tras ver sus paquetes desaparecer en segundos

El aumento mantiene en alerta a los agentes, quienes describen el delito como rápido, silencioso y cada vez más audaz.

Alison Levin se convirtió en uno de los rostros de esta indignación. Su cámara de timbre captó a una mujer entrando a su pasarela cerrada y tomando un paquete con compras del Cyber Monday valuadas en cientos de dólares.

“Esta gente es simplemente horrible”, lamentó Levin. “Ni siquiera se trata del dinero. Es la manera en que se viola la convivencia en sociedad. ¿Quién hace estas cosas?”

En Cherry Creek ocurrió algo similar el mismo día. Melody Caloyannides vio desaparecer un paquete con café apenas minutos después de ser entregado.

“Hay gente patrullando las calles”, afirmó. “Por el video, no parecía que les preocupara que los atraparan. Ese nivel de confianza es preocupante”.

Las cifras se disparan y la policía urge a la comunidad a denunciar

Los agentes reiteran que este año las denuncias crecieron un 41% respecto a 2022. Recomiendan que siempre haya alguien en casa para recibir un paquete, enviarlo al lugar de trabajo o usar puntos seguros como Amazon Locker.

Levin aseguró que ahora prefiere recoger sus compras en tiendas para no arriesgarse nuevamente. A esto se suma otro fenómeno: videos que muestran a desconocidos dejando cajas vacías en los porches, algo que la policía pide reportar, pues podría ayudar a identificar a los ladrones.

