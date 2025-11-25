Denver se prepara para un récord: ¿Qué revela el explosivo aumento de vuelos de United?

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Denver (DIA) se prepara para uno de los períodos más cargados del año, con 845.000 pasajeros previstos durante el feriado de Acción de Gracias.

Ante el incremento de la demanda, United Airlines reforzó su personal y amplió su programación de vuelos, en un esfuerzo por agilizar la operación en uno de sus centros clave.

Operación intensiva y personal reforzado

El lunes, el Centro de Operaciones de la Estación Unida en Denver mostró un ritmo constante y acelerado. Su director, Colin Whatley, explicó que el equipo trabaja “las 24 horas del día, los 7 días de la semana” para monitorear el clima, administrar las puertas de embarque y garantizar que cada pieza de equipaje llegue a su destino.

Whatley detalló que la compañía aumentó el personal durante toda la semana feriada para asegurar una experiencia fluida para los pasajeros.

Además del manejo del equipaje y las conexiones, los equipos supervisan alteraciones operativas, redistribuyen aviones y coordinan ajustes de última hora, tareas que suelen intensificarse en semanas de alta demanda como esta.

United proyecta movilizar más de 50.000 pasajeros diarios solo desde Denver hacia más de 200 destinos nacionales e internacionales.

Más vuelos para los días pico

Para enfrentar el movimiento extraordinario, la aerolínea incrementó su horario a aproximadamente 545 vuelos diarios durante toda la semana.

Whatley explicó que se añadieron vuelos adicionales especialmente para el fin de semana, cuando se espera el retorno masivo de viajeros después del feriado.

La compañía confirmó la incorporación de más de 40 vuelos de ida y vuelta programados para sábado y domingo, considerados dos de los días más concurridos en el aeropuerto.

Como la aerolínea más grande que opera en DIA, United desempeña un papel fundamental en la movilidad aérea de la región.

Su ampliación operativa busca evitar retrasos y congestiones en uno de los momentos más críticos del calendario de viajes en Estados Unidos.

