¿Tormentas en la semana festiva? Conoce los aeropuertos de EEUU que podrían tener mal clima en Acción de Gracias

Las proyecciones meteorológicas anticipan que el clima afectará los desplazamientos en Estados Unidos durante la semana de Acción de Gracias, y los aeropuertos clave del país estarán bajo alerta por posibles complicaciones en vuelos y rutas terrestres.

De acuerdo con lo publicado en el portal web Infobae, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos señalan que un extenso sistema de tormentas se desplazará desde el suroeste hacia el centro y este del país, provocando lluvias, tormentas eléctricas y nevadas en zonas montañosas durante uno de los periodos de mayor movilidad.

Las autoridades de transporte prevén retrasos y cancelaciones en varias ciudades desde el fin de semana anterior al feriado, debido al efecto combinado del fenómeno climático y el volumen récord de tráficos.

Previsión de desplazamientos récord

La Asociación Estadounidense del Automóvil estima que más de 82 millones de personas viajarán por carretera y avión, aumentando el riesgo de congestión y retrasos en terminales de alto flujo. Este nivel de movimiento coincide con el avance de la tormenta durante los días críticos, según indica el pronóstico meteorológico.

Los informes advierten que aeropuertos de ciudades como Dallas, Atlanta, Chicago, Nueva York y otras del centro y noreste de Estados Unidos serán los más expuestos a interrupciones por lluvias, viento y episodios de nieve en las fechas previas a Acción de Gracias.

Las aerolíneas han activado protocolos especiales y recomiendan a los pasajeros mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales para evitar contratiempos. Las regiones bajo mayor alerta incluyen los siguientes estados y sus aeropuertos más afectados para la semana de Acción de Gracias 2025:

California

Aeropuertos afectados: Los Ángeles (LAX), San Francisco (SFO)

Condiciones: bancos de niebla, lluvias dispersas, vientos Santa Ana que afectan la visibilidad en pistas aeroportuarias.

Arizona, Nuevo México, Colorado

Aeropuertos en zonas montañosas con lluvia, nevadas en elevaciones altas.

Texas

Aeropuertos clave: Dallas/Fort Worth (DFW), Houston George Bush Intercontinental (IAH), San Antonio (SAT), Austin (AUS)

Condiciones: tormentas intensas, lluvias fuertes, vientos, riesgo de inundaciones y congestión.

Oklahoma, Luisiana, Arkansas

Aeropuertos regionales afectados por lluvias constantes y tormentas.

Illinois, Misuri, Tennessee, Minnesota

Aeropuertos grandes del medio oeste: Chicago O'Hare (ORD), St. Louis (STL), Nashville (BNA), Minneapolis (MSP)

Condiciones: lluvias, vientos y episodios de nieve.

Pensilvania, Nueva York, Massachusetts, Washington DC

Aeropuertos afectados: Nueva York (JFK, LaGuardia), Filadelfia (PHL), Boston (BOS), Ronald Reagan Washington (DCA)

Condiciones: lluvias, vientos, baja visibilidad que pueden generar congestión y retrasos.

Georgia, Carolina del Norte

Aeropuertos: Atlanta (ATL), Charlotte (CLT)

Condiciones: lluvias persistentes y tormentas locales.

