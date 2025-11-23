¡Migrantes en riesgo! Publican reporte sobre los 22 estados de EEUU con mayor recesión

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo análisis de Moody’s Analytics revela que 22 estados de la Unión Americana muestran signos evidentes de contracción económica, desafiando los indicadores nacionales que aún proyectan estabilidad general.

El economista Mark Zandi identifica a territorios como Washington D.C., Georgia, Virginia, Nueva Jersey y Iowa como zonas donde el empleo se estanca y la producción industrial disminuye, acercándose peligrosamente a una recesión técnica.

Índices

Datos complementarios de la firma Challenger, Gray & Christmas confirman esta tendencia a la baja, registrando los planes de contratación más débiles desde 2009 según Mundo Now..

Sectores como la tecnología, las finanzas y la construcción frenan sus operaciones, mientras que únicamente la salud y la hostelería sostienen la creación de puestos de trabajo.

Latinos en riesgo

La desaceleración golpea con mayor fuerza a la comunidad latina, cuya fuerza laboral se concentra históricamente en las industrias más sensibles a estas fluctuaciones del mercado, como la construcción y los servicios.

Este escenario genera un riesgo importante de despidos y reducción de jornadas laborales para los hogares hispanos, mermando su poder adquisitivo y la capacidad de los pequeños negocios para mantenerse a flote ante la caída del consumo.

Expertos advierten además que la menor recaudación fiscal en estos estados podría detonar recortes en programas de asistencia pública, afectando directamente a las familias de bajos ingresos que dependen de estos recursos para cubrir sus necesidades básicas.

