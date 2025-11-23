¿Cómo registrar un vehículo en el INTT en línea? conoce los pasos a seguir

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) informó sobre los pasos a seguir para realizar el registro vehicular.

A través de su cuenta en Instagram, el INTT difundió la lista de pasos para registrar los vehículos desde la comodidad del hogar.

¿Cómo registrar mi vehículo en el INTT en línea?

De acuerdo con la información proporcionada por el INTT, este trámite se puede realizar a través de su página web, siguiendo estos pasos:

Ingresar a la dirección web www.intt.gob.ve

Seleccionar a opción Registro y luego Vehículo

Elegir en el sistema la oficina más cercana a su residencia e indicar el tipo de vehículo que va a registrar

Ingresar los datos del vehículo que se encuentren el certificado de origen

Realizar el pago en línea del trámite

Asistir a la oficina seleccionada con los recaudos solicitados

