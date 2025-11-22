Colección exclusiva llega a Miami: Barbie venderá nueva línea deportiva solo para pocos: conozca el día y el luga

Suscríbete a nuestros canales

El esperado Pop-Up Truck de Barbie llegará a Miami para una única fecha durante estas fiestas, ofreciendo a los fans productos de colección exclusivos bajo el tema Sports Club.

Esta visita se enmarca dentro de la gira nacional del Barbie Truck Tour, que regresa este año con una propuesta inspirada en el estilo retro y deportivo de la icónica muñeca. La información fue obtenida del portal web Secret Miami.

Una oportunidad limitada para los coleccionistas

El camión de Barbie estará ubicado en el centro comercial Aventura Mall, específicamente en el Outdoor Courtyard cerca de la tienda Apple.

Con una jornada que va desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, el 13 de diciembre será la única ocasión para adquirir artículos únicos que incluyen ropa deportiva, accesorios y bebidas temáticas, todo con la inconfundible estética rosa y motiva la nostalgia por la figura emblemática de Barbie.

El regreso de una tradición itinerante iniciada en 2019, la gira Barbie Truck Tour ha visitado diversas ciudades de Estados Unidos con diferentes temáticas. Este año, el Sports Club Tour resalta la faceta deportiva de Barbie, quien a lo largo de su historia ha tenido múltiples carreras incluyendo la de atleta profesional.

La colección que acompañará el camión trae prendas y objetos con gráficos retro y está pensada para los aficionados a la moda y deportistas por igual.

Datos claves para los interesados

Evento solo por un día: 13 de diciembre

Horario: 10 am a 7 pm

Lugar: Aventura Mall, patio al aire libre cerca de Apple Store

Merchandising: Ropa, accesorios, bebidas y objetos de colección con temática deportiva y retro.

El Barbie Truck Tour convierte la nostalgia en una experiencia de compra exclusiva que no se puede encontrar en otro lugar y brinda a Miami una parada especial dentro de su recorrido anual por diversas ciudades del país.

