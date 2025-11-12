Nueva Barbie edición Van Gogh desata la locura en preventa: detalles exclusivos de la muñeca y precio

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del arte y el juguete se unen en una nueva colaboración, dando vida a una pieza de colección que ya está causando sensación.

Mattel, la gigante juguetera, acaba de abrir el proceso de preventa para su más reciente creación: la Barbie Van Gogh, una muñeca que rinde homenaje a una de las pinturas más icónicas de la historia, informó Marca US.

Esta figura no es solo un juguete; es el resultado de una alianza con el prestigioso Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), que busca llevar el asombro y la belleza de la obra de Vincent van Gogh, directamente a las manos de coleccionistas.

Un diseño que cobra vida con Barbie

Esta muñeca de edición especial es una verdadera obra de diseño, concebida para capturar la esencia mágica y los colores vibrantes del famoso lienzo "La Noche Estrellada".

Desde el primer anuncio en octubre, como parte de la nueva asociación global entre Mattel y la institución neoyorquina, la expectativa ha sido máxima.

La Barbie Van Gogh se distingue por ser una traducción tridimensional del arte al diseño de moda. Su vestuario y detalles han sido meticulosamente planeados:

Luce rizos sueltos al viento, enmarcados por una luna creciente de color amarillo.

El corset reproduce los famosos remolinos del cielo nocturno, mientras que el dobladillo de la falda muestra un sereno pueblo.

Un guante negro se extiende visualmente, evocando la silueta oscura del ciprés que aparece en el cuadro.

Los tacones están esculpidos para imitar las colinas onduladas del paisaje pintado por Van Gogh.

La muñeca, que utiliza el molde facial “Claudette” y el cuerpo tipo Model Muse, fue diseñada por Annalise Lao.

¿Cuál es su precio y disponibilidad inicial?

La preventa de la codiciada Barbie se inició el 11 de noviembre de 2025 de forma exclusiva a través del sitio web oficial de Mattel Creations.

La edición especial tiene un costo de 160 dólares. Durante las primeras 24 horas (del 10 al 11 de noviembre), la compra estuvo restringida solo para los miembros de clubes exclusivos de Mattel (Barbie Club 59, Club Grayskull, Fang Club y Red Line Club).

¿Dónde comprarla después?

Una vez finalizada la preventa limitada, la muñeca se podrá adquirir también en las tiendas físicas del MoMA Design Store ubicadas en Nueva York y Japón, así como en su tienda en línea: store.moma.org.

Detalles de colección especial

Cada Barbie Van Gogh es una pieza pensada para la exhibición.

La presentación es de lujo, con una caja diseñada por Sal Velazquez.

Se incluye un certificado de autenticidad y una base para sostener la figura, dado que la muñeca no puede mantenerse de pie por sí misma.

El lanzamiento de la Barbie Van Gogh es solo el inicio de una asociación más profunda. Mattel, Inc. y el MoMA firmaron una alianza global de cinco años.

Jesse Goldstine, director minorista del MoMA, destacó que esta colaboración busca ser un catalizador para la educación y la creatividad. La meta es que un nuevo público experimente el arte contemporáneo y el diseño a través del juego.

Además de la muñeca, la alianza incluirá una colección cápsula de siete productos inspirados en las obras del museo, utilizando algunas de las marcas más conocidas de Mattel.

