¡Extraño! Médicos descubren que una mujer suda leche por las axilas

Una mujer de 35 años, oriunda de Filipinas, captó la atención de la comunidad médica debido a una condición biológica singular: la producción de leche en sus axilas.

Médicos de la Universidad de Filipinas documentaron este caso en un informe reciente, describiendo que la paciente tiene tejido mamario ectópico ubicado fuera de la zona habitual, refiere Gizmodo.

Esta condición se debe a que la mujer nació con tejido mamario extra debajo de los brazos.

Aunque es una rareza médica, el fenómeno se activó por completo durante sus embarazos, momento en el que las axilas se hinchaban y segregaban leche a través de los folículos pilosos.

Activación Hormonal y Recurrencia del Síntoma

La mujer notó los síntomas por primera vez hace 15 años, inmediatamente después de su primer parto, un período marcado por intensos cambios hormonales.

El síntoma de suda leche desaparecía al finalizar la lactancia, pero se repetía y se intensificaba con cada embarazo posterior.

El tejido mamario ectópico es infrecuente, afectando solo a un pequeño porcentaje de mujeres.

A pesar de la extrañeza del caso, la mujer no reportó dolor ni enrojecimiento, pero sí un aumento en la hinchazón con cada episodio de maternidad, lo que la motivó a buscar una consulta médica para comprender el fenómeno.

Vigilancia Médica y Recomendación Importante

Debido a que el tejido mamario ectópico tiene el mismo potencial de sufrir afecciones que una mama normal, incluyendo la posibilidad de malignidad, el seguimiento médico se vuelve importante.

Los médicos recomendaron a la paciente incluir la revisión de sus axilas en sus estudios mamarios de rutina.

Por ahora, el tratamiento es conservador, ya que los síntomas desaparecen al suspender la lactancia, y la mujer optó por no someterse a cirugía.

La documentación de este caso es valiosa para la ciencia, ya que ayuda a entender y monitorear esta infrecuente condición biológica.