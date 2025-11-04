Descubren que uso de melatonina afecta un órgano vital del cuerpo humano: esto arrojó el estudio

Suscríbete a nuestros canales

​¿El suplemento es el problema, o es una advertencia de salud? Un nuevo estudio sugiere lo segundo.

El uso prolongado de melatonina, un popular somnífero de venta libre, se ha asociado recientemente con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca y muerte prematura en adultos que padecen insomnio.

Una investigación presentada en una reunión científica crucial ha encendido las alarmas, pero los expertos insisten en que el suplemento en sí podría no ser el culpable directo.

La Melatonina: ¿Causa o bandera roja?

​Los hallazgos del estudio indican que los adultos que tomaron melatonina de forma regular durante más de un año mostraron una correlación preocupante con un mayor riesgo de insuficiencia cardíaca.

Sin embargo, los investigadores enfatizan en que no existe evidencia de que la melatonina cause problemas cardíacos por sí misma, según se lee en Telemundo.

​En cambio, la necesidad de recurrir a este suplemento de forma crónica para conciliar el sueño podría ser la clave, actuando como una señal de alerta sobre un problema de salud subyacente.

La conexión entre insomnio y corazón

​El verdadero riesgo podría residir en el insomnio crónico no tratado, que obliga a las personas a buscar soluciones a largo plazo.

​Según el Dr. Ekenedilichukwu Nnadi, autor principal del estudio, el insomnio en sí mismo ​" puede aumentar la presión arterial, las hormonas del estrés y la inflamación".

​Estos factores son contribuyentes al desarrollo de enfermedades cardíacas, y la melatonina solo estaría enmascarando el síntoma sin tratar la raíz del problema.

Si usted toma melatonina de forma habitual, considere los siguientes pasos:

Hable sobre su uso crónico de melatonina y la calidad de su sueño.

Aborde el insomnio como un problema médico que puede requerir un enfoque más allá de los suplementos, como terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I).

​Revisiones cardiovascularesregulares para monitorear.

