Xania Monet revoluciona la lista de Billboard: así luce la primera cantante de IA en firmar un contrato millonario

La conexión entre la Inteligencia Artificial (IA) y el mundo del entretenimiento alcanzó un nuevo hito recientemente, con una figura inédita que está captando la atención.

Según lo reseñado por Billboard, Xania Monet, una cantante generada por IA, no solo logró colarse en las clasificaciones radiales, sino que también firmó un contrato discográfico millonario tras una intensa "guerra de ofertas".

Este fenómeno subraya la creciente aceptación de la IA por parte de los consumidores, a pesar de las profundas preocupaciones que persisten en Hollywood sobre el impacto de estas tecnologías en los empleos de los artistas humanos.

Xania Monet: ¿La nueva artista virtual?

El debut de Monet en las listas y su rápido ascenso encendieron un debate candente sobre el futuro de la creatividad y el arte.

Desde su lanzamiento en el verano de 2025, la artista digital irrumpió en múltiples clasificaciones de Billboard, incluyendo "Hot Gospel Songs" con su tema "Let Go, Let God" y "Hot R&B Songs" gracias a "How Was I Supposed to Know", demostrando un alcance que abarca diversos géneros.

Con más de 146.000 seguidores en Instagram, la aceptación de Monet por parte de la audiencia parece indiscutible, marcando un cambio tectónico en cómo se consume y valora la música.

¿Cómo luce la nueva cantante?

Xania Monet no es un algoritmo sin rostro; su identidad se presenta como la de una vocalista contemporánea de R&B con raíces en la iglesia, inspirada en figuras terrenales y expresivas como Keyshia Cole, K. Michelle y Muni Long.

Detrás de esta figura virtual se encuentra Telisha Nikki Jones, una poeta de Misisipi que escribe las letras. La música, por su parte, es interpretada con la asistencia de Suno, un programa generador musical impulsado por IA.

Este proceso de creación dual culminó en el lanzamiento del álbum "Unfolded" con 24 canciones en agosto, seguido rápidamente por el EP "Pieces Left Behind" en septiembre.

Éxito en las listas y contrato millonario

La canción "How Was I Supposed to Know?" se convirtió en un éxito viral en TikTok antes de debutar en la lista "Adult R&B Airplay" de Billboard, impulsada por un aumento del 28% en las reproducciones radiales en una semana.

Este impacto radial siguió a su éxito en streaming y ventas digitales, donde alcanzó el puesto número 1 en la lista "R&B Digital Song Sales". Tras este éxito tangible y medible, la artista virtual selló un acuerdo con Hallwood Media, consolidando su posición como una fuerza económica en la industria.

En plataformas como YouTube, sus videos alcanzan más de cinco millones de vistas, tan solo en dos meses.

Tensión en la industria: ¿Reemplazo o evolución?

El auge de Monet provocó una fuerte reacción, especialmente entre los músicos en activo.

La cantante Kehlani fue una de las voces más críticas, expresando su preocupación en un video de TikTok (ya eliminado) sobre cómo un artista de IA podría firmar un contrato multimillonario "sin hacer nada del trabajo", declarando que "Nada ni nadie en la tierra podrá jamás justificar la IA para mí".

Por otro lado, Romel Murphy, mánager de Monet, insiste en que el objetivo no es reemplazar a los compositores e intérpretes humanos, sino abrazar una "nueva frontera" creativa.

Murphy compara la música de Monet con los catálogos de artistas fallecidos como Michael Jackson y Prince, argumentando que si la gente sigue conectada a su música, el arte mismo debe evolucionar.

