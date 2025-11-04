Tome nota: eventos astronómicos previstos para Venezuela en el mes de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El mes de noviembre ofrece un calendario astronómico cargado de eventos que podrán ser apreciados desde el territorio venezolano.

Los amantes de la astronomía, y el público en general, tendrán la oportunidad de observar fenómenos notables que van desde la superluna más grande del año hasta la actividad máxima de lluvias de meteoros.

De acuerdo al Instituto de Meteorologia e Hidrologia (INAMEH), el evento más destacado de noviembre será la coincidencia de la Luna Llena con su máximo acercamiento a la Tierra, un fenómeno conocido como superluna.

Superluna Llena (Luna del Castor) 5 de Noviembre Se registrará la superluna más grande y brillante del año.

El satélite natural se apreciará ligeramente más grande y hasta un 16% más luminoso de lo habitual. Este fenómeno es visible a simple vista y marca el perigeo lunar.

Cuarto Menguante 12 de Noviembre Inicio de la fase en la que la Luna reduce su visibilidad.

Luna Nueva 20 de Noviembre La Luna estará prácticamente invisible, creando las condiciones óptimas para la observación de estrellas y objetos celestes más tenues.

Cuarto Creciente 28 de Noviembre Retorno progresivo de la iluminación lunar.

Lluvias de estrellas y fenómenos meteóricos

Noviembre es un mes activo para la observación de meteoros, con dos lluvias principales alcanzando su punto máximo de visibilidad.

Táuridas del Sur (Pico Máximo): La noche del 4 al 5 de Noviembre ofrecerá el mejor momento para observar esta lluvia, conocida por producir ocasionalmente bolas de fuego o meteoros particularmente brillantes.

Táuridas del Norte (Pico Máximo): Se activarán entre el 11 y 12 de Noviembre, siendo la segunda oportunidad para observar meteoros provenientes de los escombros del cometa Encke.

Leónidas (Pico Máximo): La madrugada del 17 al 18 de Noviembre marcará el apogeo de esta lluvia de meteoros, con una tasa esperada de alrededor de 15 meteoros por hora.

Observación Planetaria

El mes también permitirá a los observadores localizar fácilmente algunos planetas de nuestro sistema solar.

Mercurio en su Mayor Altura: Durante los primeros días del mes ( 1 y 2 de noviembre ), Mercurio alcanzará su mayor elevación sobre el horizonte occidental después del ocaso, ofreciendo una de las mejores oportunidades anuales para divisarlo a simple vista.

Urano en Oposición: El 21 de Noviembre , Urano estará en oposición, lo que significa que el planeta estará en el lado opuesto de la Tierra al Sol, siendo el momento en que se encuentra más cerca y más brillante. Para su observación se recomienda el uso de binoculares o telescopios.

Conjunciones: Habrá varios acercamientos notables de la Luna con planetas como Saturno y Júpiter a lo largo del mes, ideales para la observación astronómica.

Se recomienda a los observadores buscar un lugar con cielos despejados, alejados de la contaminación lumínica de las ciudades, para disfrutar plenamente de estos fenómenos celestes.

