¿Dónde está Crisbel? La foto generada por IA que reabre un doloroso caso de desaparición en la tragedia de Vargas

La tragedia de Vargas, ocurrida en diciembre de 1999 en Venezuela, representa una de las catástrofes naturales más devastadoras en la historia del país.

Afectada principalmente por torrenciales lluvias y consecuentes deslaves de lodo y rocas, el estado Vargas (hoy La Guaira) sufrió un colapso masivo de su infraestructura, quedando miles de viviendas sepultadas y múltiples zonas devastadas.

Veinticinco años después de aquel fatídico desastre, el dolor por los desaparecidos sigue latente. Crisol Marín, una madre venezolana, recurrir a la Inteligencia Artificial (IA) para generar fotografías de cómo luciría su hija, Crisbel Rodriguez Marín, quien desapareció a los 9 años.

¿Qué se conoce sobre la desaparición de Crisbel Rodríguez?

La niña, de piel blanca, cabello negro enrulado y ojos azules, hoy, tendría 35 años de edad, y su madre está decidida a usar todas las herramientas posibles para encontrarla.

Crisol Marín utilizó generadores de imágenes por IA para crear representaciones visuales de Crisbel a su edad actual. Estas imágenes, que intentan reflejar sus rasgos distintivos, son la pieza central de la intensa campaña de búsqueda que la madre emprendió a través de redes sociales, particularmente en TikTok.

De acuerdo con Crisol, la última vez que tuvo información sobre su hija, le indicaron que se encontraba en Altos de Barinas, en el estado Barinas. No obstante, al dirigirse al lugar, no pudo hallarla.

Clamor en redes sociales y reacciones de la comunidad

A través de numerosos videos, Crisol solicitó desesperadamente la ayuda de las autoridades y de la comunidad para dar con el paradero de su hija. El impacto de su historia y las emotivas imágenes generadas por IA resonaron, acumulando los videos más de 16 mil 'me gusta'.

La visibilidad del caso también generó una reacción inmediata entre los usuarios de TikTok. Múltiples seguidores compararon el parecido de la Crisbel adulta con otra mujer que tiene presencia en la plataforma, desatando la esperanza.

Sin embargo, Crisol Marín aclaró públicamente que, si bien la mujer guarda un parecido, desmintió cualquier posibilidad de ser su hija desaparecida.

Varios influencers de TikTok se sumaron activamente a la búsqueda, publicando videos de apoyo, amplificando el caso y exhortando a sus propios seguidores a compartir la información y a colaborar con cualquier pista que pueda conducir al reencuentro de Crisbel y su madre.

Aunque las cifras oficiales de víctimas mortales y desaparecidos son inexactas y varían enormemente, se estima que el número se sitúa entre 10.000 y 30.000 personas, una magnitud que le validó un lugar en el Libro Guinness de los Récords por el mayor número de víctimas mortales por un alud de barro.

El evento dejó a su paso a más de 100.000 damnificados y evacuados, y pérdidas materiales que superaron los 4.000 millones de dólares, marcando un profundo trauma social en el país.

