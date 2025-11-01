Insólito: mujer asegura ser madre de 250 muñecos hiperrealistas

Suscríbete a nuestros canales

Sylvia Heszterterenyiova, de 51 años, capturó la atención pública debido a su extensa "familia" de muñecos hiperrealistas.

Debido a ello, la australiana es conocida como la "madre de 250 bebés", ninguno de ellos humano, sino figuras conocidas como muñecos reborn meticulosamente diseñadas para imitar la apariencia de un recién nacido real.

Este pasatiempo inusual surgió hace más de una década y se transformó en una forma de vida para Heszterterenyiova, quien comenzó la colección con la muñeca Isabella, un regalo de sus hijas en su cumpleaños número 40.

Muñecos con significado

La llegada de Isabella revivió en Sylvia la importante etapa de la maternidad, el cuidado y el acunamiento de un bebé, una experiencia que extrañaba tras el crecimiento de sus propias hijas.

El costo y la sofisticación de estos muñecos hiperrealistas reflejan la dedicación y el mercado que sustentan esta afición.

Algunas de estas figuras pueden alcanzar un valor de hasta 6.000 dólares cada una, debido al proceso artesanal y los materiales que replican con detalle la piel, el cabello y el peso de un bebé.

Más que una colección es un hobby

Lo que comenzó como una colección personal evolucionó rápidamente; Sylvia pasó de adquirir muñecos en subastas a fabricarlos ella misma, fundando su propio emprendimiento, Fairies Reborn Magic Nursery, y satisfaciendo docenas de encargos personalizados.

Su compromiso con el hobby es tan profundo que realiza actividades cotidianas con ellos, como paseos al aire libre, visitas a restaurantes e incluso la creación de álbumes con ecografías simuladas para sus "hijos".

La práctica de exhibir públicamente a los muñecos hiperrealistas genera diversas reacciones, que van desde la fascinación y la emoción hasta la sorpresa y la incomprensión de las personas que se encuentran con Sylvia en lugares como supermercados.

Además de sus 250 muñecos reborn, su colección supera las 27.000 piezas, incluyendo figuras vintage, de porcelana y personajes de fantasía.

El fenómeno de los reborns es una tendencia actual y relevante en el ámbito de los coleccionables, donde la simulación y el hiperrealismo se unen a una expresión emocional intensa, demostrando cómo estos objetos cumplen un papel importante en la vida afectiva de algunos coleccionistas al replicar la experiencia del cuidado.