¡El futuro llega con NEO! Nuevo robot humanoide experto en tareas personales: este es el precio para adquirirlo en EEUU

La compañía 1X Robotics, con sede en EEUU, irrumpio en el mercado global con el anuncio oficial de las preventas de su nuevo robot humanoide.

De acuerdo con Marca US, "NEO", como se le conoce al robot, está diseñado específicamente para integrarse como un asistente personal y gestor de tareas del hogar.

Tras una década de desarrollo en secreto, lo que hasta hace poco era un concepto reservado, se materializó en una máquina suave, silenciosa y, sobre todo, inteligente, marcando el inicio formal de la era de los humanoides domésticos.

¿Cómo es NEO? El nuevo robot humanoide

La propuesta central de 1X va más allá de la automatización básica al ofrecer una plataforma capaz de adaptarse a la rutina de cada familia..

Desde doblar la colada con precisión hasta mantener conversaciones contextuales sin necesidad de pantallas, este androide de 1.67 metros promete transformar la dinámica del hogar moderno y redefinir lo que significa tener "ayuda" en casa.

El núcleo funcional de NEO reside en su sistema "Chores" (tareas), el cual permite a los usuarios asignar, programar y supervisar labores domésticas con comandos de voz directos o a través de una aplicación móvil.

Los propietarios pueden solicitar que el robot limpie o ponga orden en tiempo real en distintas habitaciones.

Sin embargo, la característica más intrigante es su modelo de aprendizaje: para las tareas que aún no domina, los dueños pueden recurrir al servicio de un "Experto 1X", un operador humano que tomará el control remoto del robot para ejecutar la acción mientras NEO aprende observando el proceso.

La tensión entre privacidad y mejora del robot

El método de aprendizaje por teleoperación generó un debate sobre la privacidad.

Bernt Børnich, CEO de 1X, explicó a The Wall Street Journal que la recopilación de datos es esencial para la evolución del producto: "Si no tenemos tus datos, no podemos mejorar el producto".

No obstante, la empresa estableció estrictos controles para mitigar la incomodidad: los propietarios pueden programar el acceso del teleoperador, las personas en cámara son difuminadas automáticamente, y es posible delimitar zonas prohibidas para el robot dentro del hogar.

Características de NEO: inteligencia contextual y memoria

Más allá de sus habilidades físicas, NEO destaca por su sofisticada inteligencia artificial. Está dotado de un modelo de lenguaje de gran escala que le permite mantener diálogos coherentes y contextuales.

Su "Inteligencia de Audio" garantiza que solo escucha cuando se le interpela directamente, mientras que su "Inteligencia Visual" le permite identificar objetos y contextos, como detectar ingredientes sobre una superficie para sugerir recetas relevantes.

Lo que verdaderamente lo convierte en un asistente personal es su memoria: NEO registra listas de compras, cumpleaños y conversaciones previas, entre otras.

Además, es capaz de levantar hasta 70 kg y cargar hasta 25 kg. Su apariencia es amigable, con un cuerpo "suave" recubierto de tela lavable a máquina y estructuras poliméricas. Integra el sistema patentado "Tendon Drive" de 1X, que utiliza motores de alta densidad para lograr movimientos naturales y delicados.

Opera con un nivel de ruido de apenas 22 decibelios, más silencioso que muchos electrodomésticos, y ofrece una autonomía de cuatro horas, conectándose solo a su cargador de pared cuando la batería es baja.

Precios y cronograma de lanzamiento

NEO está disponible para preventa en Estados Unidos con un depósito de $200 dólares. Los que buscan el acceso más rápido pueden adquirirlo por $20,000 dólares o mediante un plan de suscripción mensual de $499 dólares.

Las primeras unidades en colores beige, gris y marrón oscuro comenzarán a enviarse en 2026. La expansión a mercados internacionales está programada para 2027.

