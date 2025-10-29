¡Alerta! Netflix pone fin a su programación en estos dispositivos: fecha límite y opciones alternas para el acceso

Suscríbete a nuestros canales

El gigante del streaming, Netflix, anunció una importante modificación en su soporte técnico que impactará directamente a una parte de sus suscriptores.

A partir del 31 de octubre de 2025, la aplicación dejará de estar disponible en varios modelos de televisores inteligentes y dispositivos móviles considerados obsoletos, según El Diario.

Con esta medida, la plataforma busca garantizar una experiencia de usuario segura y de calidad conforme evoluciona.

¿A quiénes afectará la medida de Netflix?

De acuerdo con la información de su Centro de Ayuda, el cese del soporte afectará principalmente a equipos que no pueden recibir las actualizaciones necesarias de sus respectivos fabricantes, lo que podría generar inestabilidad o exponer a los usuarios a fallas técnicas, incluyendo el conocido error R4 o R25-1 que indica una incompatibilidad con el dispositivo.

Televisores y dispositivos de streaming afectados

La restricción afecta a equipos fabricados antes de 2015. Entre los modelos específicos se encuentran:

Samsung Smart TV : los modelos de la serie \text{EOS} producidos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

: los modelos de la serie \text{EOS} producidos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015. Sony Bravia : quedarán sin soporte las series W95, W85, X85 y X9.

: quedarán sin soporte las series W95, W85, X85 y X9. Apple TV : no se podrá acceder al servicio en los dispositivos de primera, segunda y tercera generación.

: no se podrá acceder al servicio en los dispositivos de primera, segunda y tercera generación. LG y Panasonic: varios modelos de Smart TV fabricados antes de 2015 también se suman a esta lista de incompatibilidad.

Requisitos mínimos para celulares y tablets

En el segmento de dispositivos portátiles, el límite de funcionalidad está marcado por la versión del sistema operativo, impactando a aquellos que ya no son aptos para recibir actualizaciones recientes:

Apple (iPhone/iPad) : Netflix dejará de ser compatible con los modelos que operen con versiones anteriores a iOS/iPadOS 17.

: Netflix dejará de ser compatible con los modelos que operen con versiones anteriores a iOS/iPadOS 17. Android : la aplicación no será compatible con la nueva actualización en aquellos dispositivos que utilicen sistemas operativos anteriores a Android OS 9.

: la aplicación no será compatible con la nueva actualización en aquellos dispositivos que utilicen sistemas operativos anteriores a Android OS 9. Tablet Amazon Fire: los modelos con un sistema operativo anterior a Fire OS 7 perderán el acceso a la aplicación de Netflix.

Alternativas para seguir disfrutando del contenido

Para los usuarios que deseen continuar viendo su contenido sin necesidad de reemplazar su equipo obsoleto, la plataforma ofrece dos soluciones viables:

Los suscriptores pueden ingresar directamente a Netflix.com a través del navegador web de su dispositivo (sea móvil o Smart TV) para seguir reproduciendo películas y series.

La opción más eficiente es la adquisición de un reproductor multimedia externo compatible, como Chromecast de Google o Fire Stick de Amazon.

Estos dispositivos se conectan al puerto HDMI del televisor, permitiendo enviar contenido de forma inalámbrica desde un móvil o tablet compatible, o utilizando su propia interfaz de streaming.

