WhatsApp estrena nueva función en sus estados: conoce de qué se trata y cómo activarla

WhatsApp, la plataforma de mensajería propiedad de Meta, continúa mejorando su sección de Estados (similar a las Stories), con una nueva función que permite a los usuarios un nivel de personalización y control inédito: la posibilidad de recibir notificaciones en tiempo real cuando un contacto específico publica un nuevo Estado.

Esta herramienta, diseñada para fortalecer la conexión con amigos cercanos y familiares, ya que ofrece un mayor control sobre las actualizaciones más relevantes, según ha reportado el portal especializado WABetaInfo.

¿De qué se trata la nueva función?

La nueva característica permite a los usuarios activar alertas individuales para las actualizaciones de estado de contactos seleccionados.

Mayor Control: Los usuarios podrán decidir qué contactos "seguir de cerca", evitando la sobrecarga de información y enfocándose en las personas cuya información consideran importante o urgente.

Notificaciones en Tiempo Real: Cuando un contacto con las notificaciones activas sube un nuevo estado, WhatsApp envía de forma automática una notificación push en tiempo real al usuario.

Vista Previa: La notificación incluye el nombre del contacto y, si el Estado es una imagen o un video, también muestra una pequeña vista previa del contenido, lo que permite echar un vistazo sin necesidad de abrir la aplicación.

El portal WABetaInfo resaltó que esta es una manera "sencilla, pero eficaz de hacer que la función de estado de WhatsApp sea más personal e interactiva".

¿Cómo activar y desactivar las notificaciones de estado?

La activación de esta función es sencilla y otorga al usuario el control total para personalizar su experiencia:

1. Para activar las notificaciones:

Abrir el Estado: Dirígete a la pestaña de Novedades y abre la publicación de estado del contacto para el cual deseas activar las alertas.

Dirígete a la pestaña de y abre la publicación de estado del contacto para el cual deseas activar las alertas. Acceder al Menú: Pulsa los tres puntos verticales (menú desplegable) que se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla del Estado.

Pulsa los (menú desplegable) que se encuentran en la esquina superior derecha de la pantalla del Estado. Seleccionar la Opción: Elige la opción "Recibir notificaciones" que aparecerá en el menú.

Elige la opción que aparecerá en el menú. Confirmar: WhatsApp solicitará la confirmación para garantizar que deseas recibir alertas de actualizaciones de estado de esa persona. Al aceptar, la app comenzará a enviar notificaciones automáticamente.

2. Para desactivar (Silenciar) las alertas:

Si el usuario desea desactivar las alertas para un contacto previamente activado, el proceso es igualmente directo:

Acceder al Menú: Abre el Estado del contacto y pulsa nuevamente los tres puntos verticales .

Silenciar: En lugar de "Recibir notificaciones", ahora aparecerá la opción "Silenciar notificaciones" .

Confirmar: Selecciona la opción para desactivar las alertas.

Esta funcionalidad es ideal para no perderse ninguna actualización de los contactos que comparten información crucial, ya que convierte los Estados en un canal más fiable y prioritario.

