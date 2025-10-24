Viral: empresa Böcker utiliza el robo en el Louvre para promocionar la velocidad de su montacargas

Suscríbete a nuestros canales

Un robo de película en el Museo del Louvre, que culminó con el hurto de joyas históricas, ha dejado un inesperado protagonista en el mundo corporativo: la compañía alemana Böcker, fabricante del montacargas utilizado por los delincuentes para acceder al museo.

Lejos de guardar silencio, la empresa ha capitalizado la atención global con una audaz y cínica campaña de marketing que se ha hecho viral en redes sociales.

La Herramienta del Crimen: El Montacargas Böcker Agilo

El aparato utilizado por los ladrones, identificado como un elevador inclinado modelo Agilo de Böcker, fue fundamental para el éxito del golpe, que duró apenas siete minutos.

Los delincuentes lo usaron para ascender hasta el primer piso del antiguo palacio y entrar por una ventana, aprovechando la rapidez y la altura del equipo.

La respuesta de Böcker fue inmediata y poco convencional. En lugar de distanciarse del hecho, la compañía publicó en sus perfiles oficiales de redes sociales una imagen del montacargas en el Louvre acordonado, junto a un texto que ya se considera un manual de marketing de crisis:

"Cuando las cosas tienen que ir rápido. El Böcker Agilo transporta vuestros tesoros de hasta 400 kilos a 42 metros por minuto, silencioso como un susurro gracias a su motor eléctrico de 230 V."

Comentarios y elogios por montón

La jugada publicitaria no solo generó miles de "me gusta" en tiempo récord, sino que también le valió a la empresa alemana una oleada de comentarios elogiando la creatividad de su departamento de marketing. Frases como "También los profesionales del crimen confían en los mejores equipos" se replicaron en la prensa internacional, elevando el perfil de la marca.

La campaña subraya las características técnicas que facilitaron el crimen: rapidez, capacidad de carga (400 kg) y discreción gracias a su motor eléctrico.

El incidente, que ha puesto en evidencia las fallas de seguridad del museo más visitado del mundo, ha terminado por darle a Böcker una publicidad de valor incalculable, demostrando que en el mundo del marketing digital, la controversia, cuando se maneja con audacia, puede ser un activo.

Se ha reportado que el montacargas había sido robado a un cliente de Böcker la semana pasada, pero la compañía ha sabido redirigir la narrativa a su favor.

