Pantallas y salud visual: este hábito nocturno podría estar dañando tu vista sin que lo notes

Suscríbete a nuestros canales

Cada noche, millones de personas revisan sus celulares en la oscuridad sin saber que este hábito podría dañar su visión de forma irreversible.

De acuerdo con un estudio compartido por El Informador, aunque parece inofensivo, el scroll nocturno expone los ojos a luz azul intensa, especialmente peligrosa en ambientes con poca iluminación.

Luz azul y glaucoma: una conexión alarmante

Según un estudio de la Universidad de Kunming, la exposición prolongada a luz azul en la oscuridad se relaciona con el desarrollo de glaucoma.

Esta enfermedad ocular puede provocar ceguera permanente si no se detecta y trata a tiempo, advierten los investigadores.

Los expertos señalan que las personas con miopía enfrentan un riesgo mayor ante este tipo de exposición nocturna.

Sin embargo, el peligro es modificable: cambiar hábitos digitales puede reducir significativamente el daño ocular.

¿Qué podemos hacer para proteger nuestra visión?

Evitar el uso del celular en la oscuridad es el primer paso. También se recomienda activar filtros de luz azul en los dispositivos.

Además, mantener una fuente de luz suave en la habitación ayuda a disminuir el contraste y proteger los ojos.

Priorizar la salud visual: un cambio urgente y posible

Cuidar la vista requiere conciencia diaria. Elegir apagar el celular antes de dormir puede prevenir daños que no tienen reverso.

La salud ocular merece más atención que el último mensaje o video antes de cerrar los ojos cada noche.

Visite nuestra sección Curiosidades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube