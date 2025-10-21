El botín "invendible": ¿cómo los ladrones podrían ganar dinero con las Joyas del Louvre?

Suscríbete a nuestros canales

Tras el audaz robo de una colección de joyas imperiales de la Galería Apolo del Museo del Louvre, expertos en arte robado y mercado negro han coincidido en un diagnóstico desalentador: las piezas, por su altísimo valor histórico y su trazabilidad, son "invendibles" en su estado actual.

Sin embargo, los especialistas han delineado los tres únicos caminos que los ladrones profesionales y las bandas de crimen organizado pueden seguir para monetizar este "tesoro nacional" de Francia, que incluye valiosas piezas como broches con diamantes del Cardenal Mazarino y joyas de la Emperatriz Eugenia de Montijo.

El desmantelamiento

El consenso entre los expertos, como la abogada especialista en arte Corinne Hershkovitch, es que el escenario más probable y devastador es la fragmentación de las piezas.

"Son inestimables desde el punto de vista patrimonial... pero la única forma de que su precio sea estimable en el mercado negro es si se desmontan," explica un experto consultado.

El proceso de venta se articularía así:

Desmontaje y fragmentación: Las joyas históricas (diademas, collares, broches) son desarmadas. Los engastes y el metal precioso (oro, platino) son fundidos y vendidos en el mercado de metales. Venta individual de piedras: Los diamantes, zafiros, esmeraldas y perlas son separados. Al no tener la trazabilidad de la pieza histórica completa, las gemas pueden ser talladas de nuevo para modificar su tamaño y características. Inyección en el mercado: Las piedras recién talladas o "limpiadas" son vendidas individualmente, a menudo en países con controles laxos, desapareciendo para siempre en colecciones privadas o como parte de nuevas joyas. Esto no solo genera beneficios, sino que destruye permanentemente el valor histórico y artístico del objeto original.

La opción de la colección privada

Una segunda vía de venta, menos común pero posible, es que el robo haya sido un "encargo" directo para un coleccionista privado extremadamente rico y sin escrúpulos.

En este caso, la joya se vende de forma clandestina y por una fracción de su valor real, quedando oculta para siempre de la vista pública en un búnker o bóveda. Esta modalidad suele ser manejada por bandas especializadas con contactos directos en el submundo de las élites, que buscan prestigio sin importar la legalidad.

El Rescate

Finalmente, la última alternativa es que los ladrones hayan sustraído las joyas para negociar un rescate.

Si el objetivo es económico sin causar un daño patrimonial, los delincuentes se pondrán en contacto con el Estado o el museo para solicitar una suma de dinero a cambio de la devolución de las piezas intactas. Este escenario, aunque riesgoso, es el que ofrece a las autoridades la única posibilidad de recuperar las joyas completas antes de que sean destruidas.

Las autoridades francesas han activado una alerta de Interpol y han reconocido que el robo ha sido obra de profesionales con amplio conocimiento de los sistemas de seguridad del museo, lo que intensifica el temor de que las piezas sean rápidamente sacadas del territorio europeo para su desmantelamiento.

