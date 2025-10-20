Health Services LA County lanza consultas por video y teléfono ante aumento del miedo migratorio

Suscríbete a nuestros canales

Health Services Los Ángeles County anunció nuevas medidas de apoyo para los residentes que temen acudir a hospitales o clínicas por las recientes actividades migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

La institución recordó que ninguna de sus instalaciones ha sido escenario de operativos, pero reconoció que el miedo persiste entre pacientes inmigrantes y sus familias.

Por ello, el sistema de salud del condado reiteró su compromiso de brindar atención médica segura, accesible y confidencial, sin importar el estatus migratorio de los usuarios.

Los servicios incluyen visitas por video, consultas telefónicas, atención médica digital, asesoría de enfermería y entrega de medicamentos por correo, diseñados para que los pacientes puedan recibir atención desde la seguridad de sus hogares.

“Sabemos que estos son tiempos difíciles para nuestras comunidades inmigrantes, y queremos que sepan que seguimos aquí para apoyarlos con respeto y dignidad”, destacó la institución en un comunicado.

Atención médica sin miedo: visitas por video, teléfono y portal en línea

Health Services Los Ángeles County (HSLAC) ofrece varias modalidades de atención remota:

Visitas por video: permiten realizar consultas médicas sin necesidad de acudir a una clínica. Los pacientes deben comunicarse con su centro de salud para confirmar si su cita califica para esta modalidad.

Consultas telefónicas: disponibles para casos en los que una videollamada no sea necesaria o posible.

eVisits: un servicio digital que permite enviar mensajes al equipo médico a través del portal de salud LA Health , con respuestas garantizadas en menos de una hora , entre las 8 a.m. y 8 p.m., los siete días de la semana .

Línea de Asesoramiento de Enfermería (NAL): accesible llamando al 844-804-0055 , disponible de 7 a.m. a 10 p.m. , para orientación médica inmediata.

Farmacia con entrega gratuita: los pacientes pueden inscribirse llamando al 213-288-8480 o pedir resurtidos al 800-500-1853. También pueden solicitar renovaciones de recetas directamente a través del portal de salud en línea.

Health Services enfatizó que ningún paciente debe temer acudir o comunicarse con su clínica por miedo a acciones migratorias, ya que sus instalaciones son espacios seguros.

“Estamos con ustedes. Su cuidado y bienestar son importantes para nosotros”, concluye el comunicado del condado.

