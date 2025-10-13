De suplemento “natural” a droga mortal: crece el número de muertes por kratom sintético en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles lanzó una advertencia urgente tras confirmar seis muertes por sobredosis vinculadas al compuesto sintético 7-hidroximitragynina (7-OH), derivado del kratom.

Las autoridades sanitarias pidieron a los residentes y proveedores médicos evitar por completo su consumo y suspender su venta inmediata, debido a los riesgos graves que representa para la salud pública.

Jóvenes, las principales víctimas del 7-OH

El Médico Forense del Condado identificó tres fallecimientos recientes de personas entre 18 y 40 años, que se suman a otros casos similares ocurridos en los últimos meses.

En la mayoría de las sobredosis se detectó la presencia de alcohol y otros medicamentos junto con 7-OH, lo que potenció sus efectos letales.

El Dr. Gary Tsai, director de la Oficina de Prevención y Control del Abuso de Sustancias, advirtió que el 7-OH “se vende ilegalmente en gasolineras, tiendas de tabaco y en línea bajo apariencia de remedios naturales”.

Insistió en que “estos productos no están regulados y pueden provocar depresión respiratoria y muerte, especialmente si se mezclan con alcohol o drogas”.

La FDA actúa y pide evitar estos productos

En julio de 2025, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) envió cartas de advertencia a empresas que comercializan concentrados de 7-OH, recordando que no está aprobado como suplemento ni aditivo alimentario.

Los productos suelen presentarse en gomitas, tabletas o extractos líquidos y pueden contener dosis desconocidas del compuesto.

El Departamento de Salud Pública instó a los consumidores a no usar kratom ni 7-OH, evitar combinarlos con otras sustancias y portar naloxona, un antídoto capaz de revertir los efectos de una sobredosis de opioides.

Para denunciar la venta ilegal, los residentes pueden comunicarse al (888) 700-9995 o consultar los recursos de prevención disponibles en publichealth.lacounty.gov/sapc.

