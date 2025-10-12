¿Qué pasará el 18 de octubre en Los Ángeles? Miles se unirán para vencer el cáncer de mama

Suscríbete a nuestros canales

La lucha contra el cáncer de mama volverá a tomar las calles de Los Ángeles este 18 de octubre de 2025 con el evento Making Strides Against Breast Cancer, una caminata solidaria organizada por la Sociedad Americana Contra el Cáncer (American Cancer Society) para apoyar a las personas diagnosticadas y promover la detección temprana.

El recorrido de 5 kilómetros se realizará en 100 Citadel Drive, Commerce, CA, con registro desde las 6:30 a. m. y el inicio oficial a las 8:30 a. m..

La participación es gratuita, aunque se recomienda el registro previo en línea a través del portal www.makingstrideswalk.org/losangeles.

Los asistentes contarán con estacionamiento gratuito, zonas de descanso, música en vivo y la presencia de patrocinadores que ofrecerán obsequios, entretenimiento y sorpresas.

A lo largo del recorrido, un DJ animará la caminata con música y mensajes de apoyo a los sobrevivientes y familiares.

Homenajes, premios y actividades especiales

Uno de los espacios más emotivos será la Aldea de Sobrevivientes, donde se rendirá homenaje a quienes han vencido el cáncer de mama.

Allí, las participantes recibirán una bolsa de regalo, una banda conmemorativa y podrán tomarse fotos en el fotomatón “Alas de Esperanza”.

Además, los organizadores instalarán un Jardín de Tributo, un espacio dedicado a honrar la memoria de quienes perdieron la batalla o siguen luchando contra la enfermedad. Los interesados pueden personalizar su tributo con anticipación desde la web oficial.

Los asistentes registrados también podrán participar en la Cartilla del Patrocinador, una dinámica que ofrece la posibilidad de ganar un paquete de vacaciones valorado en $1.500 al completar nueve de las doce estaciones interactivas durante el evento.

En la Tienda Making Strides, los participantes podrán adquirir camisetas, accesorios y artículos conmemorativos, disponibles con múltiples opciones de pago.

No se permitirán mascotas

El evento se realizará sin importar el clima, por lo que se recomienda asistir con ropa y calzado cómodos. No se permiten mascotas, excepto perros de servicio.

Para más información, los organizadores habilitaron la línea gratuita 1-800-227-2345, disponible las 24 horas, o el correo [email protected].

