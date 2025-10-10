Videos, mentiras y un encendedor: las claves que hunden a Jonathan Rinderknecht en el caso Lachman

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Jonathan Rinderknecht comenzó a circular en todos los titulares tras confirmarse que es el principal sospechoso del incendio Lachman, ocurrido en la zona de Pacific Palisades durante la madrugada del 1 de enero de 2025, que dejó 12 personas fallecidas.

Rinderknecht, un joven de 29 años residente en Florida, ahora enfrenta cargos federales por “Destrucción de propiedad mediante fuego”, un delito que podría llevarlo a 20 años de prisión.

Rinderknecht, conocido también como “Jon Rinder”, creció en un entorno religioso: sus padres eran misioneros bautistas que desarrollaron su labor en Florida, Hollywood, Pacific Palisades y el sur de Francia.

Durante su juventud, vivió en un vecindario al norte de Hollywood Boulevard, cerca del icónico Hotel Roosevelt, y estaba registrado para votar en ese distrito.

Según reveló Los Angeles Times, el sospechoso había tenido varios conflictos civiles en el pasado, incluyendo una demanda derivada de un accidente automovilístico mientras trabajaba para Doordash.

También había presentado una denuncia contra un vecino en marzo de 2025, pero el caso fue desestimado por su incomparecencia ante el tribunal.

La noche del incendio y las pistas que lo delataron

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Central de California, la noche del 31 de diciembre de 2024, Rinderknecht trabajó como conductor de Uber, transportando pasajeros entre las 10:15 y las 11:15 p.m.

Uno de ellos declaró que el conductor se mostró nervioso y alterado durante el trayecto hacia Pacific Palisades.

Tras finalizar su servicio, el joven se dirigió hacia el sendero Skull Rock, donde grabó videos con su iPhone mientras escuchaba repetidamente la canción “Un Zder, Un Thé” del rapero francés Josman, cuyo videoclip muestra escenas de objetos incendiándose.

Poco después, a las 00:12 del 1 de enero, se originó el fuego conocido como Incendio Lachman.

Las autoridades determinaron que, minutos después, el sospechoso intentó llamar al 911 varias veces, sin éxito por falta de señal.

Sin embargo, testigos aseguran que Rinderknecht regresó al lugar del incendio para observar el trabajo de los bomberos y grabó el siniestro desde su teléfono.

Caso rodeado de mentiras

Durante un interrogatorio realizado el 24 de enero de 2025, el sospechoso mintió sobre su ubicación al momento del incendio.

En su vehículo, los agentes federales encontraron un encendedor tipo barbacoa en la guantera, lo que reforzó las sospechas de su implicación.

Rinderknecht fue arrestado el 7 de octubre y permanece bajo custodia federal. De ser hallado culpable, podría enfrentar una condena mínima de cinco años y máxima de 20 años en prisión federal, en uno de los casos más estremecedores y mediáticos del año en California.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube