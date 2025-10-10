¡Atención, hispano! Estudia inglés en California con la UNAM: cuánto cuesta y qué necesitas para ser aceptado

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Los Ángeles se prepara para recibir a hispanos interesados en perfeccionar su inglés con el programa Invierno Puma 2026, que se desarrollará del 12 al 30 de enero de 2026.

La delegación de UNAM confirmó que ofrecerá cursos presenciales en todos los niveles, dirigidos a mayores de 18 años que cuenten con los documentos migratorios requeridos.

Las clases se dictarán en las instalaciones de la Universidad Estatal de California, Long Beach, bajo un “ambiente multicultural” que promete una inmersión total en la vida universitaria estadounidense.

La UNAM detalló que el proceso de inscripción ya está abierto y que los participantes deben llenar un formato de registro, presentar una visa de estudiante vigente y cubrir la cuota correspondiente antes del 24 de octubre de 2025.

Requisitos y beneficios del curso de inglés

El formato de inscripción establece que los aspirantes deben presentar tres requisitos básicos: visa de estudiante, seguro médico con cobertura en Estados Unidos e inscripción con pago confirmado.

Además, el curso incluye acceso a laboratorios de conversación, actividades culturales y recreativas, y enseñanza con énfasis en las cuatro habilidades del idioma: hablar, leer, escuchar y escribir.

Durante las tres semanas del programa, los alumnos podrán disfrutar de la biblioteca universitaria y obtendrán un certificado oficial y diploma al finalizar.

La institución también anunció una sesión informativa por Zoom el 15 de octubre, donde responderá preguntas de los interesados.

Los canales de contacto incluyen el teléfono 213-627-3930, la dirección 634 S. Spring St. Suite 910, Los Ángeles, CA 90014, y el correo [email protected].

Cuánto cuesta el curso de inglés en Los Ángeles

Aunque el costo oficial de Invierno Puma 2026 aún no se ha publicado, el programa anterior tuvo un precio total aproximado de US$1.550, que incluía inscripción, curso y seguro médico.

Además, la UNAM en Los Ángeles ofrece otros programas académicos, como cursos en línea de preparación para el TOEFL y pronunciación de inglés, cada uno valorado en US$160.

