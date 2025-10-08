Autorizan aumento de tarifas de recolección de basura en Los Ángeles: así puede mitigar los efectos del alza

Suscríbete a nuestros canales

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó preliminarmente una ordenanza para aumentar las tarifas de recolección de basura, lo que representa el primer ajuste en 17 años.

Esta medida, aprobada el martes con un voto de 12-2, requerirá una segunda votación antes de ser enviada a la Alcaldesa Karen Bass. Según informa Telemundo, se espera que impacte a los clientes tan pronto como a mediados de noviembre, 31 días después de su aprobación final.

Justificación

La administración de la ciudad argumenta que el cambio en las tarifas es necesario para cubrir gastos operativos como el aumento de los salarios del personal.

También por el mantenimiento de equipos y el importante costo de la nueva eliminación de residuos orgánicos, en cumplimiento con el Proyecto de Ley del Senado 1383 de 2016.

Este mandato estatal busca reducir el "desperdicio orgánico" en un 75% para 2025 para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de los vertederos.

Impacto

El impacto financiero para los residentes será significativo. Las casas unifamiliares y los dúplex verán un aumento del 54%, pasando de $36.32 a $55.95 mensuales.

Para los apartamentos de tres a cuatro unidades, el incremento es aún más pronunciado, con un alza del 130%, alcanzando también los $55.95 por mes.

Este ajuste inicial es solo el comienzo; la ordenanza contempla un aumento adicional del 18% en los próximos cuatro años fiscales, proyectando que la tarifa mensual para los hogares unifamiliares llegue a $65.93 para el año fiscal 2029-30.

La alcaldesa Bass incorporó este aumento en su presupuesto 2025-26 como una medida clave para enfrentar un déficit de aproximadamente $1 mil millones.

Esto se hizo buscando cerrar la presión que ha ejercido el programa de saneamiento, el cual recibió subsidios del fondo general por valor de $200 millones solo este año fiscal.

Alternativas

A pesar de las críticas, como las emitidas por la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis contra los mandatos estatales que elevan los costos a los ciudadanos, el Ayuntamiento ofrece alternativas para mitigar el gasto.

La ciudad mantiene programas de asistencia para clientes de bajos ingresos, como EZ-SAVE o Lifeline, que permiten a los residentes calificados recibir tarifas de basura más bajas.

Para quienes no califican, otras opciones para mitigar el aumento incluyen enfocarse en la reducción activa de residuos, pues algunas ciudades ofrecen incentivos o estructuras de tarifas basadas en el volumen de basura.

Además, los residentes pueden explorar la optimización del reciclaje y el compostaje doméstico para disminuir la frecuencia con la que necesitan el servicio de recolección de residuos orgánicos o comunes.

Con estas acciones pueden ir disminuyendo potencialmente la necesidad de contenedores más grandes o servicios adicionales en el futuro.

