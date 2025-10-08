USCIS se digitaliza: ahora con estos pasos puede solicitar asilos y visas en línea

Suscríbete a nuestros canales

Iniciar los trámites migratorios de forma digital ya es posible gracias a la actualización de servicios del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), donde se puede acceder, presentar y pagar formularios desde cualquier lugar, garantizando una experiencia más segura.

De acuerdo a los lineamientos publicados en el portal web de USCIS, los interesados deben completar el procedimiento desde su sitio oficial para aprovechar al máximo los beneficios ofrecidos y evitar errores comunes.

Cree una cuenta gratuita

El primer paso consiste en registrar una cuenta electrónica gratuita en el sistema del USCIS, requisito indispensable para presentar cualquier formulario digitalmente y gestionar seguimiento.

Esta cuenta habilita el acceso a herramientas de ayuda, tips actualizados e instrucciones relevantes durante el llenado. Los pasos para crear la cuenta puede verlas en este link.

Elija el formulario adecuado

Una vez dentro de la plataforma, es necesario identificar el formulario correspondiente según el trámite requerido:

Complete los datos en línea y pague las tasas

Se recomienda seguir detalladamente las instrucciones y consejos que ofrece el sistema digital, lo que ayuda a evitar errores frecuentes, agilizar la validación y proteger los datos ingresados. Toda la gestión de tarifas oficiales, así como la presentación, se realiza íntegramente desde la cuenta en línea. Si no la tiene, pueden abrir una haciendo click aquí.

Para efectuar el pago de las tarifas de USCIS, se habilitan distintas opciones que garantizan comodidad y seguridad al usuario. Se puede realizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito utilizando el Formulario G-1450, que autoriza la transacción directamente con la entidad emisora. Si se prefiere el método de transferencia electrónica, es posible hacerlo por medio de una transacción ACH empleando el Formulario G-1650, específicamente autorizado para esa modalidad bancaria.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube