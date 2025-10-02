La prueba final de USCIS: ¿Cuántos exámenes hay que aprobar para convertirse en ciudadano estadounidense?

Suscríbete a nuestros canales

El proceso para convertirse en ciudadano de Estados Unidos no solo requiere cumplir con ciertos requisitos como residencia y buen carácter moral, sino también pasar una evaluación práctica administrada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Esta evaluación consiste en dos exámenes obligatorios que deben ser aprobados durante la entrevista de naturalización.

Requisitos de los exámenes de naturalización

Durante la entrevista, un oficial de inmigración de USCIS evalúa principalmente dos áreas: el dominio del idioma inglés y los conocimientos cívicos.

El examen de inglés pone a prueba tres habilidades esenciales: comprensión oral, lectura y escritura. En la parte oral, el oficial determina si el solicitante es capaz de entender y responder preguntas básicas en inglés. Para la lectura, el aspirante debe leer correctamente en voz alta una de tres oraciones.

En cuanto a la escritura, debe escribir sin errores una de tres oraciones dictadas por el oficial. Cabe destacar que existen ciertas exenciones al requisito de inglés para personas mayores con largos periodos de residencia en el país.

Por ejemplo, quienes tienen 50 años y 20 años de residencia permanente, o 55 años y 15 años de residencia, no están obligados a presentar esta prueba.

El portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, acerca del proceso de naturalización y los requisitos comentó:

"La ciudadanía estadounidense es la ciudadanía más sagrada del mundo y debe reservarse solo para los extranjeros que adopten plenamente nuestros valores y principios como nación. Al garantizar que sólo puedan naturalizarse aquellos extranjeros que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, entre estos saber leer, escribir y hablar en inglés y comprender el gobierno y la educación cívica de EE. UU., el pueblo estadounidense puede estar seguro de que quienes se unen a nosotros como conciudadanos están completamente asimilados y contribuirán a la grandeza de Estados Unidos. Estos cambios cruciales son los primeros de muchos". — expresó Matthew Tragesser, portavoz de USCIS.

Evaluación cívica y nuevas disposiciones

El segundo examen de la entrevista es el examen de educación cívica, donde se ponen a prueba conocimientos sobre la historia y el sistema de gobierno estadounidense.

En la versión vigente, el oficial formulará hasta diez preguntas orales seleccionadas de un banco oficial de 100 preguntas, y el solicitante debe responder correctamente al menos seis de diez preguntas que se le hagan para aprobar.

Sin embargo, a partir del 20 de octubre de 2025, entrará en vigor una nueva versión más exigente que incluye 20 preguntas de una lista ampliada a 128 ítems, de las cuales se deben responder correctamente 12 para aprobar.

Para quienes no aprueben alguna de las partes, USCIS ofrece una segunda oportunidad entre 60 y 90 días después de la primera entrevista.

