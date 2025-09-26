USCIS endurece requisitos para solicitar la ciudadanía a este grupo de solicitantes: aquí los detalles

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) modificó los requisitos para la naturalización de exmilitares extranjeros.
La novedad de la norma es que las peticiones para naturalización presentadas antes del 1 de agosto de 2024 bajo las mismas condiciones sí califican.
Según USCIS, estas solicitudes serán evaluadas. El cambio aplica a los exmilitares extranjeros que solicitan la naturalización bajo las Secciones 328 y 329 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
¿Qué pasa con los veteranos que viven fuera de EEUU?
El USCIS también anunció que ya no coordinará con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para realizar entrevistas de naturalización en puertos de entrada.
En su lugar, los veteranos extranjeros que viven fuera de EEUU deben solicitar visas o un permiso de permanencia temporal (parole) para ingresar al país.
Esto significa que las peticiones de naturalización para exmilitares extranjeros con ese tipo de baja serán rechazadas. USCIS indicó que el Departamento de Guerra modificó una sección del DODI, así se elimina una disposición que consideraba las bajas "no caracterizadas" como la "caracterización requerida" para asuntos administrativos.
¿Qué otros cambios implementaron?
Las modificaciones se suman a otros cambios que afectan el trámite de naturalización, como las nuevas preguntas del examen sobre historia y forma de gobierno de EEUU.
Además, USCIS evaluará si el solicitante tiene "buen carácter moral," por lo que puede revisar más allá de si la persona haya cometido delitos.
