Guía para pagar su Impuesto a la Propiedad en Miami-Dade: métodos disponibles, fecha límite y descuentos

El pago de impuestos en Estados Unidos (EEUU) es un asunto que debe abordarse a tiempo y de forma correcta para no incurrir en multas o problemas legales, en esta oportunidad abordaremos el tema de los pagos de impuestos a la propiedad y sobre los bienes personales en Miami-Dade, Florida.

Lo primero que debe tener en cuenta es que la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade es la encargada de recaudar y distribuir impuestos, incluyendo Ad Valorem y No Ad Valorem.

Los montos del impuesto Ad Valorem se basan en el valor de la propiedad, menos las exenciones, si las hay, establecidas por la Oficina del Tasador de Propiedades, multiplicado por la tasa de milage establecida por la autoridad fiscal correspondiente.

Para ello, ofrecen opciones de pago en línea por medio del sitio web oficial Miami-Dade Country Tax Collector (mdctaxcollector.gov), en persona y por correo disponibles.

Sobre el impuesto a la propiedad y el proceso de pago

De conformidad con el Estatuto de Florida 197.122, todos los propietarios de bienes inmuebles tienen la obligación de conocer que los impuestos se deben y son pagaderos anualmente, y son responsables de determinar el monto de los impuestos vigentes y morosos.

Los impuestos sobre bienes inmuebles, también conocidos como impuestos ad valorem, se recaudan anualmente.

Estos se basan en el valor tasado del terreno, los edificios y las mejoras de la propiedad, según lo determina la Oficina del Tasador de Propiedades al 1 de enero.

Se explica que los gobiernos del condado y municipales, así como las autoridades tributarias locales (como la Junta Escolar, el Distrito de Administración del Agua del Sur de Florida y The Children’s Trust), son los responsables de establecer las tasas impositivas (también conocidas como tasas de “millaje”). Esta tasa se multiplica por el valor tasado de la propiedad, menos las exenciones aplicables, para determinar el monto del impuesto adeudado.

Además, los avisos de impuestos sobre bienes inmuebles también incluyen evaluaciones no ad valorem impuestas sobre la propiedad por servicios como recolección de desechos sólidos, rescate contra incendios, bibliotecas y otras evaluaciones especiales.

Pagos de impuestos a la propiedad + Descuentos

Pago en línea: si paga mediante eCheck, no se cobra tarifa de conveniencia.

Los fondos deben estar disponibles para retiro inmediato desde una cuenta corriente o de ahorros habilitada para transacciones ACH.

Puede hacerlo desde el siguiente enlace: Payments & Services.

Si paga con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay o PayPal: se aplicará una tarifa de conveniencia no reembolsable del 2.39 % (mínimo de $1.95) por cada transacción.

Sepa que se aceptan American Express, Visa, MasterCard y Discover. Los descuentos, cuando correspondan, se determinan según la fecha en que se realiza el pago.

Se aplica la hora estándar del Este (EST) para los pagos en línea.

Pago por correo: Se aceptan cheques, cheques de caja, giros postales o fondos certificados.

Escriba su número de folio y número de teléfono en el cheque y envíe su pago por correo a: Dariel Fernandez, Miami-Dade County Tax Collector, 200 NW 2nd Avenue, Miami, FL 33128.

No envíe dinero en efectivo por correo.

Pago en persona: se aceptan cheques, cheques de caja, giros postales, fondos certificados, efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Samsung Pay, Google Pay y Apple Pay.

Si paga con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Samsung Pay, Google Pay o Apple Pay, se aplicará una tarifa de conveniencia no reembolsable del 2.39 % (mínimo de $1.95) por transacción.

Se aceptan American Express, Visa, Mastercard y Discover.

- Descuentos por pago anticipado:

Según el Estatuto de Florida 197.162. se ofrecen los siguientes descuentos por pronto pago:

4% si se paga en Noviembre

3% si se paga en Diciembre

2% si se paga en Enero

1% si se paga en Febrero

Cuando corresponda, los descuentos se determinan según la fecha en que se realice el pago si este se efectúa en persona, por teléfono o en línea, y según la fecha del matasellos si se realiza por correo postal.

Ahora, si el período de descuento finaliza en sábado, domingo o día feriado legal, la fecha límite de pago se extiende hasta el siguiente día hábil si se paga en línea o en persona.

¿Cuándo debe pagarse?

Tenga presente que los avisos anuales de impuestos de 2025 se enviarán por correo el 31 de octubre.

En este sentido, todos los residentes podrán ver y pagar sus impuestos en línea a partir del 1 de noviembre de 2025 (12:00 a.m. hora estándar del este).

Además, debe tener claro que, de acuerdo con el Estatuto de Florida 197.333, los impuestos se consideran morosos a partir del 1 de abril (2026), momento desde el que se agregan intereses, cargos y penalidades.

Si los impuestos no se pagan, se emitirá/venderá un certificado de impuestos el 1 de junio. Se advierte que, el incumplimiento en el pago de impuestos, puede resultar en la pérdida de la propiedad.

