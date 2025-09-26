¿Resides en California? Conoce cuándo y cuánto dinero recibirás por el Crédito Climático

Suscríbete a nuestros canales

En el mes de octubre, en California, Estados Unidos (EEUU), se desembolsará la segunda parte de reembolso por un popular crédito estatal que se entrega dos veces al año.

Lo primero que debe saber es que el Crédito Climático de California (California Climate Credit), es un programa que otorga reembolsos automáticos en las facturas de servicios públicos de electricidad y, en algunos casos, gas natural.

Por esta razón más de 11.5 millones de hogares de California verán automáticamente reembolsos en su factura de electricidad de octubre, como lo ha reseñado el propio gobernador Gavin Newsom en el sitio web oficial de Governor Gavin Newson (gov.cav.gov).

Los fondos provienen del programa estatal de "Cap-and-Invest" (límite y comercio de emisiones), donde las empresas pagan por contaminar, de esta forma, estos ingresos son devueltos a los clientes.

Actualmente, el reembolso entrega montos máximos de $259 al año, el primer pago de 2025 se realizó en el mes de abril.

Sobre el reembolso de octubre

Debe tener en cuenta que los californianos no necesitan hacer nada para obtener el reembolso.

Los reembolsos oscilan entre $35 y $259 en las facturas de electricidad, y la mayoría de los hogares recibirán entre $56 y $81.38 en octubre, pero hay quienes pueden recibir hasta $259.36.

Lo cual depende de su compañía de servicios públicos. El monto más alto lo pueden recibir los usuarios de Pacific Power.

Sin embargo, señalan que el crédito promedio en la factura será de $61 por cliente en las facturas de electricidad.

Los californianos pueden verificar cuánto será su reembolso en el siguiente enlace: aquí.

Ahora, con los créditos de abril y octubre combinados, la mayoría de los californianos recibirán un promedio de $198 en reembolsos de facturas de servicios públicos este año.

Se viene aumento

Además, es importante que los residentes conozcan que, gracias a una legislación histórica que el gobernador firmó la semana pasada, se prevé que esos reembolsos aumenten a partir del próximo año.

Se espera que el paquete de legislación reduzca los costos de electricidad para millones de californianos, estabilice el suministro de gasolina y continúe con los esfuerzos líderes mundiales del estado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este sentido, destacan que las nuevas leyes proporcionarán a las familias de California hasta $60 mil millones en reembolsos de facturas de electricidad.

Vale la pena destacar que la legislación contó con gran apoyo de los defensores del medio ambiente y la energía, los defensores de los trabajadores, las empresas, el tránsito y la vivienda, los sobrevivientes de incendios forestales, los funcionarios electos locales y los líderes climáticos.

Si quiere conocer más información sobre el tema, visite el anuncio oficial en este enlace: aquí.

