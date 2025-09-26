Beneficiarios SNAP en Nuevo México: extienden la venta de comida caliente

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nuevo México ha dado un paso importante para ayudar a los residentes que han sido afectados por las recientes inundaciones.

Han anunciado que se extenderá la asistencia para alimentos calientes a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

¿Hasta cuándo entregarán comida caliente a beneficiarios SNAP en Nuevo México?

La Autoridad de Atención Médica de Nuevo México (HCA) ha comunicado que esta ayuda, que permite a los beneficiarios de SNAP adquirir comidas calientes y alimentos listos para comer, estará disponible hasta el 30 de septiembre.

La extensión beneficia directamente a los hogares en diez condados que sufrieron graves consecuencias por las inundaciones. Los condados incluidos en esta medida de emergencia son: Lincoln, Chaves, De Baca, Guadalupe, Otero, Sierra, Socorro, Torrance, Doña Ana y Luna.

¿Cómo beneficia esta medida a los habitantes de Nuevo México?

La HCA subraya la importancia de esta acción. Las familias y personas que viven en áreas afectadas a menudo enfrentan cortes de energía, daños estructurales y la imposibilidad de cocinar o almacenar alimentos de manera segura.

Permitir la compra de comidas calientes con sus beneficios de SNAP facilita que los damnificados se concentren en la recuperación sin preocuparse por la preparación inmediata de alimentos.

Los clientes de SNAP en estos condados ahora tienen la oportunidad de usar sus tarjetas de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) para comprar comidas calientes o alimentos listos para consumir en cualquier minorista que esté autorizado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y que acepte SNAP.

La HCA activó originalmente esta asistencia de emergencia para ayudar a la comunidad a enfrentar los retos que surgieron tras el desastre natural.

Al extender el plazo, el estado reconoce que el proceso de recuperación sigue en marcha y que las familias afectadas aún necesitan este apoyo esencial.

La administración estatal está instando a los residentes de estos condados a aprovechar este beneficio ampliado.

Las autoridades competentes continúan evaluando el impacto de las inundaciones y proporcionando recursos adicionales para garantizar el bienestar de todos los afectados.

