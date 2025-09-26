Denuncias anónimas en Los Ángeles: los tres métodos para hacer reportes y obtener recompensas

Hacer una denuncia a la policía u ofrecer información de interés a la policía en Estados Unidos (EEUU) puede ser intimidante, por esta razón, en Los Ángeles, California, han creado un sistema para que las personas puedan hacerlo de forma anónima.
El poder hacer una denuncia anónima permite que las personas descarten razones que pueden ser limitantes si tuvieran que hacerlo revelando su identidad. Bien sea que les preocupe que se de a conocer su participación en la resolución de un caso, que teman a las personas involucradas, o incluso de que sean residentes sin estatus legal en el país.
Desde la página web de MyLA311 y del Departamento de Policía de Los Ángeles indican que para denunciar un delito de forma anónima en el condado, pueden utilizar el sistema de Crime Stoppers.
Crime Stoppers anima a los miembros de la comunidad en que ayuden a las agencias locales de policía en en la lucha contra la delincuencia superando dos elementos claves que inhiben la participación de la comunidad: el miedo y la apatía.
El programa Crime Stoppers es financiado por donaciones privadas y eventos anuales de recaudación de fondos, es decir, no depende de los dólares de impuestos.
Sepa cómo funciona Crime Stoppers: así puede hacer su denuncia
El propósito de Los Angeles Regional Crime Stoppers es prevenir y reducir la delincuencia, mediante la formación de una asociación entre la comunidad, la policía y los medios de comunicación.
Para ofrecer anonimato y efectiva recompensas a cualquiera quién proporcione información que conduzca a una detención, haciendo que la comunidad sea un lugar más seguro para todos los quien viven o trabajan en la región.
Entonces, lo primero que debe saber es que desde Crime Stoppers aseguran que:
- Todas los tips o denuncias son gestionadas por un proveedor de servicios externo.
- Nunca tendrá contacto físico con ninguna agencia policial.
- La comunicación se realiza a través de un chat cifrado con código y contraseña.
- Se puede obtener una recompensa de hasta $1.000.00 de forma anónima.
Hay tres formas de realizar una denuncia o enviar un tip a las autoridades:
- Por llamada telefónica:
- Llame al número gratuito 1-800-222-8477
- Proporcione al operador su propina (no se requieren nombres)
- El operador le proporcionará una identificación de propina única
- Vuelva a llamar después de 60 días para obtener actualizaciones sobre su consejo
- En línea:
- Haga clic en Submit a Tip .
- Rellene el formulario lo mejor que pueda
- Crea una contraseña para el seguimiento del tip (aquí).
- Haga clic en Enviar
- Use el código y la contraseña para acceder al chat anónimo para enviar más información, hacer preguntas y recibir actualizaciones
- Por la APP:
- Descargue la aplicación P3 Tips Mobile desde App Store o Google Play
- Toca Configuración para establecer una contraseña de tip
- Toca new tip
- Rellene los campos lo mejor que pueda
- Toca Enviar
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube