USCIS intensifica la revisión de visas: la agencia busca garantizar que las relaciones familiares "sean genuinas"

Ahora, hasta la familia está bajo la lupa. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha establecido condiciones específicas que endurecen la revisión de las solicitudes de visa y residencia permanente basadas en relaciones familiares.

La información fue obtenida directamente del portal web oficial de USCIS, donde se detallan las modificaciones introducidas en el Manual de Políticas de esta entidad.

Nuevas directrices para las peticiones familiares

USCIS ha actualizado su guía de políticas para abordar con mayor detalle la evaluación, investigación y resolución de las solicitudes de visa de inmigrante basadas en vínculos familiares.

Se establece un protocolo claro para verificar la autenticidad de estas relaciones, especialmente en matrimonios, con el fin de asegurar que las solicitudes cumplan con los requisitos legales.

La guía indica que los oficiales migratorios tendrán mayor responsabilidad en la revisión y validación de la información, requiriendo entrevistas y revisiones exhaustivas.

Además, se contempla la emisión de órdenes de comparecencia cuando existan sospechas de fraude, lo que podría derivar en procesos de deportación.

Detalles y alcance de las nuevas políticas

Entre los aspectos resaltados se incluyen explicaciones ampliadas sobre los criterios de elegibilidad y la documentación requerida para las peticiones.

A continuación le presentamos las nuevas reglas:

Incorpora la guía existente sobre los criterios generales de elegibilidad y los requisitos de presentación y documentación para las peticiones de inmigración basadas en la familia.

Explica cómo USCIS adjudica las peticiones de visa de inmigrante basadas en la familia que se presentan con peticiones relacionadas o múltiples peticiones.

Explica las circunstancias en las que el USCIS autoriza al Departamento de Estado (DOS) a aceptar una petición del Formulario I-130 presentada directamente ante DOS por un ciudadano estadounidense para un familiar inmediato, incluyendo las peticiones presentadas por militares estadounidenses y cierto personal del gobierno estadounidense destacado o asignado fuera de Estados Unidos, así como las autorizaciones temporales para eventos disruptivos a gran escala.

Incorpora la guía existente que explica cuándo el USCIS envía una petición aprobada al Centro Nacional de Visas del DOS, incluyendo las circunstancias en las que el beneficiario presentó una solicitud para ajustar su estatus, pero el USCIS tiene conocimiento de su inelegibilidad para el ajuste.

Explica cuándo USCIS requiere entrevistas para las peticiones de visa de inmigrante basadas en la familia.

Explica que USCIS puede emitir una NTA (citatorio) si el beneficiario extranjero es deportable de otra manera, ya que una petición de visa de inmigrante basada en la familia no otorga estatus migratorio ni alivio de la deportación.

Se recomienda a quienes tengan dudas a la hora de presentar una petición, que consulten a un abogado.

