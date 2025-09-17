USCIS llega al límite de visas H-2B: detalla las próximas fechas para solicitarlas

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha anunciado que se ha alcanzado el límite máximo de visas H-2B para la primera mitad del año fiscal 2026.

Esta noticia es un gran paso para las empresas estadounidenses que dependen de trabajadores temporales en el sector agrícola.

Según un comunicado oficial, el límite se alcanzó de manera rápida, lo que resalta la fuerte demanda de esta categoría de visa entre los empleadores.

El cierre anticipado y sus implicaciones

USCIS ha establecido el 12 de septiembre de 2025 como la fecha límite para recibir nuevas solicitudes de visas H-2B.

Cualquier petición que llegue después de esta fecha para un empleo que comience antes del 1 de abril de 2026 será rechazada.

Esta decisión afecta directamente a las empresas que aún no han asegurado su personal para la temporada de invierno y primavera.

La rapidez con la que se alcanzó el límite muestra que la economía estadounidense sigue dependiendo en gran medida de este tipo de trabajadores para cubrir puestos temporales en sectores como la hotelería, el paisajismo y la construcción, entre otros.

¿Qué es la visa H-2B y por qué es tan solicitada?

La visa H-2B permite a los empleadores estadounidenses contratar temporalmente a ciudadanos extranjeros para ocupar puestos de trabajo no agrícolas.

Estos empleos deben ser de naturaleza temporal, como un evento único, una necesidad estacional, o un pico de demanda.

El programa es crucial para muchas empresas que no pueden encontrar suficientes trabajadores locales para satisfacer sus necesidades de mano de obra durante periodos de alta actividad.

Cada año fiscal, el Congreso de Estados Unidos fija un límite de 66.000 visas H-2B. Este límite se divide en dos mitades iguales: 33,000 para la primera mitad del año fiscal (del 1 de octubre al 31 de marzo) y 33.000 para la segunda mitad (del 1 de abril al 30 de septiembre).

Este reciente anuncio de USCIS se refiere a la primera de estas asignaciones.

¿Cuáles son las excepciones de esta medida?

A pesar de que ya hemos alcanzado el límite para la primera mitad del año fiscal 2026, es fundamental recordar que hay ciertas excepciones.

Por ejemplo, los solicitantes que desean extender el estatus H-2B para trabajadores que ya están en Estados Unidos, o aquellos que buscan cambiar los términos de empleo de un trabajador, no están sujetos a este límite.

De igual manera, algunas solicitudes de trabajadores en la industria pesquera y otros sectores específicos pueden estar exentas.

USCIS invita a cualquier persona que tenga información sobre posibles fraudes o abusos en el programa de visas H-2B a que lo reporte.

Para ello, pueden utilizar el formulario de confidencias que se encuentra en el sitio web de USCIS.

Esta iniciativa tiene como objetivo mantener la integridad del programa y garantizar que se utilice para su propósito original.

Se recomienda a los empleadores y trabajadores interesados que consulten la página oficial de USCIS para obtener la información más actualizada sobre los límites y requisitos del programa de visas H-2B.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



