Patrocinador de Green Card: guía 2025 revela los nuevos requisitos económicos para respaldar a un migrante

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. actualizó los requisitos que debe cumplir todo patrocinador de Green Card. La nueva guía incluye cifras específicas por hogar.

En 2025, el patrocinador de Green Card debe tener al menos 18 años, ser ciudadano o residente legal, y demostrar ingresos superiores al umbral federal de pobreza.

Patrocinador de Green Card: ¿cuáles son los requisitos económicos actualizados?

La guía oficial publicada por USCIS establece que el patrocinador de Green Card debe firmar una Declaración Jurada de Patrocinio Económico. Este documento implica una obligación legal de apoyo financiero hasta que el migrante obtenga la ciudadanía.

La novedad más relevante es el aumento del ingreso mínimo exigido. Ahora, el patrocinador debe demostrar ingresos familiares iguales o superiores al 125 % del nivel de pobreza federal, según el Departamento de Estado.

Cifras oficiales para 2025 según el tamaño del hogar

Para los 48 estados contiguos, el Distrito de Columbia y territorios como Puerto Rico, los montos son los siguientes:

2 miembros: US$26.437

3 miembros: US$33.312

4 miembros: US$40.187

5 miembros: US$47.062

6 miembros: US$53.937

7 miembros: US$60.812

8 miembros: US$67.687

Cada persona adicional: +US$6.875

En Alaska, los ingresos mínimos son más altos. Por ejemplo, un hogar de cuatro personas debe demostrar US$50.237:

2 miembros - US$33.037.

3 miembros - US$41.637.

4 miembros - US$50.237.

5 miembros - US$58.837.

6 miembros - US$67.437.

7 miembros - US$76.037.

8 miembros - US$84.637.

Añadir US$8600 por cada persona adicional.

En Hawái la cifra es US$46.225:

2 miembros - US$30.400.

3 miembros - US$38.312.

4 miembros - US$46.225.

5 miembros - US$54.137.

6 miembros - US$62.050.

7 miembros - US$69.962.

8 miembros - US$77.875.

Añadir US$7913 por cada persona adicional.

Excepciones para miembros de las Fuerzas Armadas

Si el patrocinador está en servicio activo y el migrante es cónyuge o hijo, el ingreso requerido baja al 100 % del nivel de pobreza. Esta excepción busca facilitar la reunificación familiar en contextos militares.

¿Quién puede ser patrocinador y qué implica legalmente?

Además de cumplir con los requisitos económicos, el patrocinador debe tener domicilio en EE.UU. Incluso si reside temporalmente en el extranjero, puede calificar si demuestra vínculo legal con el país.

La ley permite un patrocinador conjunto en caso de que el principal no cumpla con los ingresos. Sin embargo, USCIS aclara que no se pueden combinar ingresos entre ambos para alcanzar el umbral.

