USCIS anuncia nueva prueba de ciudadanía: Cómo evitar el fracaso y qué cambios afectan a los inmigrantes.

El gobierno de Estados Unidos anunció un cambio importante en su política de naturalización, con la implementación de un nuevo examen de ciudadanía que entrará en vigor este 2025.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicó la medida en el Registro Federal, marcando un esfuerzo de la administración por "restaurar la integridad del proceso de naturalización".

El endurecimiento de los requisitos incluye controles de antecedentes más rigurosos, una evaluación más estricta del "buen carácter moral" e investigaciones de vecindarios para verificar la elegibilidad de los solicitantes.

Este enfoque demuestra que obtener la ciudadanía será un desafío mayor, y solo quienes demuestren un profundo conocimiento del idioma, historia y valores de EEUU podrán tener éxito.

¿Qué tiene de nuevo el examen?

El nuevo examen de educación cívica retoma la versión de 2020, considerada más exigente que la de 2008. El banco de preguntas se amplía a 128 posibles cuestiones sobre historia y gobierno, y durante la entrevista se harán 20 preguntas en lugar de 10.

Para aprobar, los solicitantes deberán responder correctamente a al menos 12 preguntas, a diferencia de las 6 que se requerían anteriormente. Sin embargo, quienes ya presentaron su solicitud o lo hagan en los 30 días posteriores a la publicación de la norma seguirán con el examen de 2008.

Por otro lado, los mayores de 65 años con 20 años de residencia legal continuarán con un examen reducido de 10 preguntas.

Impacto

Los cambios en la prueba de ciudadanía podrían tener un impacto significativo en miles de inmigrantes.

La mayor dificultad y la ampliación del cuestionario podrían prolongar los tiempos de preparación y aumentar la posibilidad de que los solicitantes no aprueben el examen en su primer intento.

Esto, a su vez, podría generar un incremento en los gastos y retrasos en el proceso de naturalización, que ya de por sí es largo.

Expertos en inmigración aconsejan a los futuros solicitantes que comiencen a estudiar los materiales oficiales de USCIS de inmediato, ya que la nueva versión del examen se aplicará a partir de las entrevistas programadas para los próximos meses.

Efectos en el proceso

El endurecimiento de los requisitos tendrá un efecto directo en el proceso de solicitud según informó El Nuevo Herald.

Además de la preparación adicional para el examen más largo, los solicitantes enfrentarán una revisión más exhaustiva de sus antecedentes y su carácter moral.

Esto implica que USCIS investigará de manera más minuciosa su historial legal, financiero y personal para asegurarse de que cumplen con los estándares establecidos.

La inclusión de investigaciones en los vecindarios añade una nueva capa de escrutinio que podría prolongar los tiempos de procesamiento.

Estos cambios hacen que el proceso sea más lento y costoso para el solicitante promedio, quien deberá dedicar más tiempo y recursos para asegurar el éxito de su trámite.

